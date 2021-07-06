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南投竹山做環保興經濟 資源回收每日拿10元兌換券

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所舉辦「做環保、興經濟」資源回收商品抵用券活動，民眾做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到商品兌換券。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所舉辦「做環保、興經濟」資源回收商品抵用券活動，民眾做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到商品兌換券。記者黑中亮／攝影

新冠肺炎三級警戒期間不但家戶垃圾量增多，不少服務業、小吃、觀光都大受影響，竹山鎮公所為鼓勵垃圾回收，同時要振興鎮內經濟，從即日起開始推動「做環保、興經濟」資源回收商品抵用券活動，民眾做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到兌換券；從即日起，到7月20日止，先進行鎮內招商作業。

竹山鎮公所指出，鎮民只要平日做好垃圾分類、資源回收工作，每天就可以得到1張10兌換券，從8月1日到9月30日止，清潔隊資收隨車人員就會隨車發送，民眾拿到後，從8月1日起到10月11日止，都可以拿10元券，到特定商家購買等值物品，做環保可以買東西更可以打折。

鎮公所在期待微解封的同時，為了超前部署振興小商經濟，即日起廣招鎮內店家，只要符合傳統小吃、特色小吃、飲料類、點心類、烘培坊、甜點類、冰品類7大類，都可以來報名參加，7月31日前公布雀屏中選的店家，從8月1日起民眾就可以持累積的商品兌換券，到特定店家進行消費。

鎮長陳東睦表示，為活絡鎮內經濟，預計這次活動將發放20萬張10元兌換券，透過公所微薄的力量，鼓勵民眾能在疫情期間做環保、拿小確幸，第一階段的商家徵選已經開始，希望有興趣的店家，只要填妥紙本或線上google表單即可，也可以上公所網站或app來報名查詢，有問題也可以洽詢竹山鎮公所049-2642175轉611。

竹山鎮公所舉辦「做環保、興經濟」資源回收商品抵用券活動，民眾做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到商品兌換券。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所舉辦「做環保、興經濟」資源回收商品抵用券活動，民眾做好垃圾分類、資源回收工作就可以得到商品兌換券。記者黑中亮／攝影

資源回收 小吃

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