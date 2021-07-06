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疫情衝擊百業 彰化救國團募物資助失業脊髓損傷傷友
本土新冠疫情嚴重衝擊各行各業，彰化縣脊髓損傷重建協會許多會員收入遽減甚至失業，生活陷入困境，彰化縣救國團真善美聯誼會發起勸募，獲得各界捐贈食品、口罩、成人紙尿布等物資，今天送到彰化縣脊髓損傷重建協會「脊新家園」，將優先配送給50名脊髓損傷邊緣戶。
彰化縣脊髓損傷重建協會執行長江信行說，本土疫情爆發後，各行各業受影響，脊髓損傷者原本工作機會就不多，收入也少，防疫期間多數收入掛零，經濟狀況如雪上加霜，協會針對會員需要的、可存放久的，期待外界幫忙度過難關。
脊髓損傷重建協會的需求，彰化縣救國團真善美聯誼會獲悉後，會長鐘瑩清在line群組發起勸募，救國團彰化縣團委會總幹事葉慶壽全力奔走，團委會主委楊曜聰捐贈6000個醫療級口罩，另有善心公司企業捐贈餅乾、沙琪瑪、成人紙尿布、衛生紙、罐頭食品等物資，總價合計約12萬元。
救國團彰化縣團委員會今天在脊新家園，舉辦「疫起度過-幫助脊髓損傷重建協會」公益捐贈，楊曜聰和副主委陳穎青等人代表救國團，把各界愛心物資交給脊髓損傷重建協會主任委員楊淑卿，協會顧問團團長謝銓育感謝各界，並強調「捐贈物資的另一個層面代表精神支持」，讓脊髓損傷傷友感受疫情寒冬裡的溫暖。
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