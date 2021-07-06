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疫情衝擊百業 彰化救國團募物資助失業脊髓損傷傷友

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
救國團彰化縣團委會等社團發起勸募，幫助生活陷入困境的脊髓損傷傷友度難關。記者簡慧珍／攝影
救國團彰化縣團委會等社團發起勸募，幫助生活陷入困境的脊髓損傷傷友度難關。記者簡慧珍／攝影

本土新冠疫情嚴重衝擊各行各業，彰化縣脊髓損傷重建協會許多會員收入遽減甚至失業，生活陷入困境，彰化縣救國團真善美聯誼會發起勸募，獲得各界捐贈食品、口罩、成人紙尿布等物資，今天送到彰化縣脊髓損傷重建協會「脊新家園」，將優先配送給50名脊髓損傷邊緣戶。

彰化縣脊髓損傷重建協會執行長江信行說，本土疫情爆發後，各行各業受影響，脊髓損傷者原本工作機會就不多，收入也少，防疫期間多數收入掛零，經濟狀況如雪上加霜，協會針對會員需要的、可存放久的，期待外界幫忙度過難關。

脊髓損傷重建協會的需求，彰化縣救國團真善美聯誼會獲悉後，會長鐘瑩清在line群組發起勸募，救國團彰化縣團委會總幹事葉慶壽全力奔走，團委會主委楊曜聰捐贈6000個醫療級口罩，另有善心公司企業捐贈餅乾、沙琪瑪、成人紙尿布、衛生紙、罐頭食品等物資，總價合計約12萬元。

救國團彰化縣團委員會今天在脊新家園，舉辦「疫起度過-幫助脊髓損傷重建協會」公益捐贈，楊曜聰和副主委陳穎青等人代表救國團，把各界愛心物資交給脊髓損傷重建協會主任委員楊淑卿，協會顧問團團長謝銓育感謝各界，並強調「捐贈物資的另一個層面代表精神支持」，讓脊髓損傷傷友感受疫情寒冬裡的溫暖。

彰化縣脊髓損傷重建協會主委楊淑卿致贈感謝狀給救國團彰化縣團委會主任楊曜聰。記者簡慧珍／攝影
彰化縣脊髓損傷重建協會主委楊淑卿致贈感謝狀給救國團彰化縣團委會主任楊曜聰。記者簡慧珍／攝影

救國團 疫情

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