南投第3家小規機中心落腳草屯 可供長輩臨時夜宿

南投縣基督教青年會在草屯鎮設立小規模多機能服務中心，是全縣第3家，提供長輩日間照顧、居家服務，也能臨時住宿，就近協助及照顧長者，照顧者夜間也能偶爾喘息；但6月成立後因碰上疫情，罕為人知，呼籲有需求民眾可善加利用。

南投縣基督教青年會（YMCA）指出，在地關懷長輩逾20年，配合政府長照政策，在草屯承辦開設長照A級旗艦店，為滿足長者不同照護需求，今年更向縣府申請設立小規模多機能服務中心，提供日間照顧、居家服務、臨時住宿三合一服務。

而小規模多機能服務是從日本引進的概念，結合現有社區長照資源，讓同一群社工、照服員去照顧同一批長輩，服務場域不限定在長照站，長輩可以依其需求在家、日照中心使用，就連臨時夜宿也都是熟識的人，感受像在家一般的照護服務。

社工方培珊表示，長輩偶爾犯懶不想出門，家裡又沒其他人陪伴，他們就會派同批服務員去家中，依其需求協助他洗澡、煮飯等事務，要是碰到家屬出差，照顧者有事無法照料，就能利用夜宿服務，入住日常活動機構，也有認識的人作陪。

該會老人中心主任蘇美儀則說，小規模多機能服務是以同樣的服務團隊照顧同樣的長輩，除貼心長者外，更有別於過去，那種不同需求要接洽不同人或單位，通通都跟該YMCA社工團隊聯繫，單一窗口就能迅速得到多元的長照服務。