感謝清潔隊員！立委何欣純和市議員們送防護面罩慰勞

疫情讓民眾減少外出，垃圾量大增，台中市立法委員何欣純和民進黨籍市議員上午到大里、太平及霧峰區清潔隊，各贈800個防護面罩，讓清潔隊員工作時可以多一層保障。何欣純說，雖然疫情嚴峻，但仍有民眾丟垃圾時未戴口罩，防護面罩將可為清潔隊員多增加一層防護。

包括市議員李天生、林德宇、張玉嬿、蔡耀頡等人上午都與何欣純到清潔隊，除了贈送防護面罩，也慰勞清潔隊員們在防疫期間的辛勞。他們指出，疫情期間，外帶食物、網路購物、外送訂購頻率增加，家戶垃圾有增無減，清潔隊員第一線面對各種污染源，健康特別值得關切。

何欣純說，清潔車沿街收取垃圾時，有些民眾貪圖方便，以為「只是走出門丟垃圾而已」竟都未戴口罩，讓清潔隊員面臨風險，且垃圾量增加，餐盒、飲料杯內的湯湯水水未落實分類，也讓清潔隊員接觸到污染源的機會大增。