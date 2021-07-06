台中疫情控制佳 攤商質疑：為何夜市不能營業？

雙北疫情比台中市嚴重，但夜市都開放營運了，為何台中市卻不行？市議員黃健豪最近就接獲攤商們陳情，認為相比於黃昏市場、好市多和處於封閉空間的百貨公司，他們處於開放空間，且東西買了就走，為何不能營業？希望市府考量業者的生計問題，讓他們能恢復營業。

黃健豪說，夜市攤商們反映的也有道理，因為看看許多市場，人流的聚集都比夜市多，而且中央流行疫情指揮中心也說從未禁止夜市營運，並訂出了營運管制措施；在攤商們已停業1個多月，且都是靠現金收入維生下，希望市府應重視攤商們的心聲，准他們恢復營業。

市府經濟發展局長張峯源指出，市府考量夜市造成人流聚集，且吃東西會脫下口罩和邊走邊走，仍有散播疫情考量，但是，市府已做好開放的準備，目前仍視中央的態度，做進一步決定的參考。