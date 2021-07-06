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古蹟危樓雙贏！竹山分局7年延宕終開工 新址明年底落成

聯合報 / 記者黑中亮／台中即時報導
竹山警分局在921震災後成為危樓，考量人員安全，南投縣警局經多年努力終於選定新址興建。記者黑中亮／攝影
竹山警分局在921震災後成為危樓，考量人員安全，南投縣警局經多年努力終於選定新址興建。記者黑中亮／攝影

危樓終於順利易地興建！竹山警分局歷經7年延宕無法改建，上百員警在修修補補的危樓辦公室工作，心情壓力很大，如今終於「以地易地」，確定新址舉行開工動土儀式，明年底將在竹山鎮大智路、頂林路口新建全新辦公廳舍，不少警員說，「很期待搬到新大樓的那一天！」

竹山分局表示，原辦公廳舍是興建於1987年的磚造建築，經歷921地震及多次6級以上地震後，被列為危樓，樓內多處牆壁龜裂及滲漏水情形嚴重，影響建築結構安全，大大小小多次的修補；分局原計畫2015年於位於現分局後方空地改建，但由於該地有日據時期的防空洞及一棵生長多年的鳳凰木，致部分地方人士認定為古蹎而反對，使分局新建工程一直延宕多年。

新址原為林務局竹山工作站代管的舊宿舍用地，屬房屋用地，原已多年荒廢無人居住，面臨無力拆除、維護及治安問題，縣府透過「以地易地」方式，多年努力下，終於讓竹山分局未來改到大智路及頂林路交接處興建新樓，以雙贏方案，挽救防空壕及部分日式宿舍等古蹟，免遭遷移的命運。

未來總工程預算約2億3000多萬，擬興建地上5層地下1層鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約1800坪，工期自今年7月起，計540工作天可完成，完工後將是全縣最後一個改建完成的分局大樓，也能改善員警辦公環境，不用再在裂痕危樓中處理公務。

竹山分局新址原為林務局竹山工作站代管的舊宿舍用地，屬房屋用地，原已多年荒廢無人居住。記者黑中亮／攝影
竹山分局新址原為林務局竹山工作站代管的舊宿舍用地，屬房屋用地，原已多年荒廢無人居住。記者黑中亮／攝影

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