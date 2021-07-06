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謝謝您守護我 弘光幼兒園小朋友手繪卡拍片謝防疫英雄

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光幼兒園小朋友，手繪卡感謝防疫英雄。圖／弘光科大提供
弘光幼兒園小朋友，手繪卡感謝防疫英雄。圖／弘光科大提供

弘光科技大學附設幼兒園從政府宣布三級警戒後，為了讓學童停課不停學，老師每週在網路上PO出不同的新課程，5月中旬至今，已經累積有超過70支影片，三級警戒再度延長後，老師還用繪本說故事的方式，告訴孩童「為什麼不能出門」；為了感謝第一線的防疫人員，小朋友們更手繪圖畫說：「謝謝您們守護我，我會乖乖待在家！」用拍片方式感謝防疫英雄。

附設幼兒園總園長康素杏表示，疫情三級警戒後，包括校本部、中棲、平等三個幼兒園的老師便開始設計課程拍影片，放在網路上讓學童學習，內容多元，包含手作課程、肢體活動帶動唱、皮影戲、故事分享等，配合疫情發展，還用繪本說故事的方式，教導小朋友認識疫情，學習要如何保護自我。

「課程設計讓孩子看影片便可自己操作，減少家長負擔，也可以讓家長舒緩一下。」康素杏說，課程適合各種年齡層的孩子，從幼幼班到大班都可以學習，課程放在網路上提供學習，不需要任何密碼，有需要的家長只要搜尋「弘光附幼」皆可找到三個園區的課程，供小朋友居家學習。

三級警戒再度延長到7月12日，中棲幼兒園設計「防疫好好生活」課程，老師特別用繪本說故事的方式，告訴學童為什麼不能出門，從新冠病毒的徵狀開始，教小朋友如何防護，除了戴口罩、勤洗手，更叮囑他們要多吃蔬菜水果保持營養均衡，不要因為在家而猛看電視吃零食，也要保護眼睛。

老師利用圖卡說故事告訴學童，疫情爆發後，新冠肺炎打亂原本的生活，造成許多人生病，必須隔離不能見面，或是失去家人或朋友，防疫人員總是站在第一線忙碌，帶領著小朋友學習感恩，向防疫英雄、醫護人員致敬，三個幼兒園區學童發揮創意，童顏童語表達感謝。

「愛的響應，感謝第一線防疫人員」影片，老師拿圖卡謝謝全台的防疫英雄、醫護人員，感謝他們守護家園，也提醒他們要好好休息；小朋友則拿著自己的畫作，或用注音符號寫出「謝謝您、我在家我驕傲」，有的人裝扮成醫生、護理師，告訴前線防疫英雄說，「謝謝醫護人員在第一線的打戰，照顧病人，我們在家都沒有亂跑喔！」同時比出愛心手勢，大聲說，「愛您們喔！辛苦了。」

「一起趣防疫，致贈給第一線辛苦的防疫人員」影片，學童手繪圖畫，有人畫上警消、警察、護理人員的圖樣，還有人畫出穿上防護衣的防疫英雄，同時寫上「我們不怕，因為有你」、「台灣加油」等感謝的字，雖然有的字體歪七扭八，卻充分展現出孩童天真表達感謝的心意。

弘光幼兒園小朋友，手繪卡感謝防疫英雄。圖／弘光科大提供
弘光幼兒園小朋友，手繪卡感謝防疫英雄。圖／弘光科大提供

幼兒園 疫情 三級警戒

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