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「掃地阿北」竟是南投縣長！ 林明溱被PO臉書獲讚

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長林明溱掃地時戴口罩、帽子遮住了臉，因此民眾未能在第一時間認出來。圖／范姓民眾提供
南投縣長林明溱掃地時戴口罩、帽子遮住了臉，因此民眾未能在第一時間認出來。圖／范姓民眾提供

南投縣長林明溱有晨運習慣，過去曾被發現在體育場打掃環境，近期轉換地點到撼龍步道掃樹葉，但因清掃時戴口罩、墨鏡和棒球帽，目擊民眾沒認出「掃地阿北」，跟他聊天才知道是縣長，因此將PO圖文上臉書分享，不少民眾按讚肯定。

范姓網友在「南投人聊天室2.0」臉書社團貼文，昨早至易經大學運動，回程看到有人掃樹葉，因他戴口罩、帽子遮住了臉，當時沒認出來，跟他聊了幾句話，他才說他是縣長，2人最後將最多樹葉一段路掃乾淨，掃好他還客氣跟她說謝謝。

范也將林手持竹掃帚的照片貼上臉書，並認為縣長很認真用心做事，貼文一出果然引發關注，有人建議南投市綠美橋畔周邊環境需要關注，更有不少人按讚或留言給予肯定。實際上，這並非林第一次被人目擊掃地，並PO上臉書。

而林明溱因有晨運習慣，運動時若發現環境髒亂，就會雞婆的動手掃一下、撿一下，2016年因此曾被民眾目擊在掃體育場台下的垃圾，更因只被拍下背影，當時獲縣民熱烈好評，但他僅表示，「作別人不做的事」，是他為社會付出的動力。

如今地點換到撼龍步道，林卻照掃不誤而受肯定，他今受訪感謝鄉親對他的認同，但也不改初衷表示，誠如慈濟證嚴上人所言「做別人不想做的事」，也是其座右銘，而且「打掃」不只能讓環境變得乾淨，同時還有運動強身的效果。

林也提到，他最近都去撼龍步道晨運健走，而該步道全長約2.5公里，沿途種有櫻花、木芙蓉，還有蜜源植物賞蝶區，往返走完大約1.5至2小時，很適合踏青運動，縣府也規畫改善該步道鋪面、護欄及指示牌等設施，以確保民眾使用安全。

口罩 體育 林明溱

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