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疫情期少接觸！ 喝手搖飲取雲端發票可抽iPhone 12

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
疫情期舉辦的線上抽獎活動增添趣味，財政部中區國稅局豐原分局推「月月抽好禮」、「歡樂終極抽」等活動。圖／中區國稅局豐原分局提供
疫情期舉辦的線上抽獎活動增添趣味，財政部中區國稅局豐原分局推「月月抽好禮」、「歡樂終極抽」等活動。圖／中區國稅局豐原分局提供

疫情嚴峻，紙本發票可能增加傳染風險，財政部中區國稅局力推「雲端發票」，豐原分局7月1日10時起至9月30日24時止舉辦「雲端發票找茶趣」活動，讓民眾在指定茶飲店消費儲存雲端發票，還可抽iPhone 12、iPad Air或任天堂等大獎。

財政部中區國稅局豐原分局指出，在限定的活動期間內，民眾前往指定手搖茶飲店包括50嵐、茶湯會、大苑子、Mr.Wish消費，結帳時只要以載具儲存雲端發票，再至活動網站登錄並完成指定任務後，可參加抽獎。

活動獎項非常多，且在疫情下特別增加不少趣味，比如「月月抽好禮」、「歡樂終極抽」等；「月月抽好禮」是民眾每月登錄1張即有1次抽獎機會，活動月份結束後15日內抽獎，每月有200名50元全家超商電子禮券，共600名；「捐發票加碼抽」是完成登錄，捐贈7- 8月或9-10月未開獎雲端發票累積捐2張，可獲加碼抽獎1次機會，捐贈超過20張再加贈1組抽獎序號，每月抽150名100元7-11超商電子禮券，共450名。

還有「歡樂終極抽」是符合「登錄抽好康」及「捐發票加碼抽」活動者，回答稅務問題並填滿意度問卷後，可抽獎獎項iPhone 12(6.1吋)、iPad Air(64G)、任天堂switch、百貨公司商品禮券(價值15,000元)及家樂福禮券(價值5,000元)、全聯禮券(價值1,000元)等。

中區國稅局豐原分局推購買指定手搖飲索取雲端發票，可參加抽大獎。圖／中區國稅局豐原分局提供
中區國稅局豐原分局推購買指定手搖飲索取雲端發票，可參加抽大獎。圖／中區國稅局豐原分局提供

發票 疫情

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