疫情期少接觸！ 喝手搖飲取雲端發票可抽iPhone 12

疫情嚴峻，紙本發票可能增加傳染風險，財政部中區國稅局力推「雲端發票」，豐原分局7月1日10時起至9月30日24時止舉辦「雲端發票找茶趣」活動，讓民眾在指定茶飲店消費儲存雲端發票，還可抽iPhone 12、iPad Air或任天堂等大獎。

財政部中區國稅局豐原分局指出，在限定的活動期間內，民眾前往指定手搖茶飲店包括50嵐、茶湯會、大苑子、Mr.Wish消費，結帳時只要以載具儲存雲端發票，再至活動網站登錄並完成指定任務後，可參加抽獎。

活動獎項非常多，且在疫情下特別增加不少趣味，比如「月月抽好禮」、「歡樂終極抽」等；「月月抽好禮」是民眾每月登錄1張即有1次抽獎機會，活動月份結束後15日內抽獎，每月有200名50元全家超商電子禮券，共600名；「捐發票加碼抽」是完成登錄，捐贈7- 8月或9-10月未開獎雲端發票累積捐2張，可獲加碼抽獎1次機會，捐贈超過20張再加贈1組抽獎序號，每月抽150名100元7-11超商電子禮券，共450名。