彰化五信捐3台救命神器 縣長王惠美：有助於防疫

彰化第五信用合作社今(5)日下午捐贈3台「HFNC高流量氧氣治療儀」，透過彰化縣政府轉贈給第一線醫護，其中兩台給彰基，一台給秀傳，由縣長王惠美代表接受，並頒發感謝狀給彰化五信理事林彣瑾，感謝彰化五信拋磚引玉，一起防疫。

「HFNC高流量氧氣治療儀」每台要價約20萬元，被稱為防疫的救命神器。王惠美感謝五信在疫情期間關心第一線的醫護人員，希望透過救命神器能夠讓確診者得到最好的照顧，確保他們的生命安全。

彰化縣議員温芝樺也參加捐贈儀式，她表示，在這次疫情中，看見企業紛紛伸出援手來支援醫護，讓我們感受到台灣最美的不只是風景，更是濃濃的人情味。

彰化第五信用合作社理事林彣瑾表示，捐贈3台HFNC高流量氧氣治療儀，是為發揮台灣人同島一命，團結抗疫的精神，齊心做公益，希望能拋磚引玉，相信縣長王惠美、彰基、秀傳會帶領大家成功抗疫，度過難關。

彰化基督教醫院周志中副院長與彰化秀傳紀念醫院胸腔內科部長林昌生表示，「工欲善其事，必先利其器」，感謝彰化第五信用合作社以實際行動支持彰化縣防疫工作。