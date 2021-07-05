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南投母猴腳掌受傷抱子呆坐水溝 獸醫截肢救命

中央社 / 南投5日電

南投縣有民眾發現母猴因腳掌受傷無法移動，帶著小猴呆坐水溝，民眾將母猴及小猴送到南投集集野生動物急救站，獸醫截肢救回母猴性命，讓牠能陪小猴長大，一起回歸大自然。

位在南投縣集集鎮的特有生物研究保育中心野生動物急救站，日前收治一隻受傷的母猴以及小猴；野生動物急救站獸醫接受中央社記者訪問時指出，南投縣竹山鎮民眾當時發現母猴抱著小猴坐在馬路旁的水溝，母猴疑似因受傷無法移動。

動物急救站獸醫說明，民眾將母猴及小猴送來時，母猴身上看不出有骨折、脫臼等外傷，不過左腳腳掌疑似被陷阱套索所傷，母猴應該花了一段時間才逃離，但左腳掌已失去知覺壞死。

獸醫指出，為了救回母猴性命，幫母猴進行截肢手術，同時間小猴因為看不到媽媽，還發出叫聲，看起來就像在找媽媽，後來手術結束，小猴看到媽媽後就緊緊抱住。

獸醫表示，母猴和小猴目前仍在急救站接受照料，等到母猴傷勢穩定後，會幫牠們進行野放的評估與訓練，讓母猴及小猴回歸大自然的懷抱。

獸醫 集集

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