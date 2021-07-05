南投莫德納疫苗接種超過六成 國中小學教職員暑期開打
南投縣完成周末兩日的新冠肺炎接種，目前莫德納疫苗接種超過六成，全縣疫苗接種完成率86%，疫情應變指揮中心表示，下階段將視疫情配送劑數，放寬造冊接種年齡到72歲外，更針對全縣近萬名的國中小學教師及幼兒園托育人員，造冊規劃接種疫苗，希望趕在教育部規劃在開學前2周完成施打，落實校園安全。
南投衛生局強調，「有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗」，南投縣自7月3日累計接種6885人，這次接種疫苗開放年齡層是以74歲至85歲長者及原住民64至75歲者為主，將持續到7月11日止，上周日總計發放通知單2889人，接種1374人，接種率48%，接下來下一梯次，考慮放寬接種年齡到72歲以上長者接種對象，近日已展開造冊工作。
面對不少長者有臨陣退縮的現象，衛生局提醒請民眾依照通知時間接種，目前南投縣的接種完成率達86%，占本縣18歲以上人口比例11.1%，繼先前出現多起不良反應通報後，最近未再接到民眾接種疫苗後有不良反應的回報。
南投教育處表示，面對九月開學季，教育部規劃將高中職以下教職員工與校內工作人員列入第7類疫苗接種對象，幼兒園教保服務人員是第一批，目前中央疫苗尚未配送到南投，預估7月8日會配送；其他國中小學已開放填報平台，以長駐校園人員優先，可在居住地就近接種，初估全縣近萬人，計劃本月完成造冊名單。
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