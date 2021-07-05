中市議員施志昌爭取813公車路線延伸鐵砧山 8月上路

台中市議員施志昌今天邀集台中市風景區管理所、中市公共運輸及捷運工程處、永信社會福利基金會與台中市鄭氏宗親會至現場會勘鐵砧山公車路線，施志昌希望813公車能夠將公車路線延伸至鐵砧山，公捷處表示，會協調業者將路線延伸，預計8月上路。

施志昌表示，立法院副院長蔡其昌為鐵砧山雕塑公園爭取四期工程，目前已完成至二期，而鐵砧山劍井休憩區整修工程也完工，鐵砧山遊憩設施漸趨完備，從去年開始，鐵砧山遊客也大幅增長，成為大甲吸引外地遊客的重要觀光景點。

施志昌表示，台中市鄭氏宗親會也不斷推廣鐵砧山風景區希望成為大甲的亮點，但交通問題，使遊憩的民眾要至鐵砧山較為不便，尤其是從山線到鐵砧山，能使用的大眾運輸工具相當少；永信社會福利基金會所設立的松柏園也建於鐵砧山上，民眾若要前往探視長輩也相當不便，因此希望可以將813公車延伸至鐵砧山。