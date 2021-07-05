中市議員周永鴻協具大實業 捐百份防護衣給童綜合醫院

台中市議員周永鴻與具大實業共同捐贈100份防護衣給童綜合醫院，周永鴻今天將物資送到醫院，為醫護盡一份心力，童綜合醫院由副院長吳肇鑫等人代表接受捐贈。吳肇鑫也現場向周永鴻介紹由光合基金會發起募捐的組合式負壓隔離艙。

周永鴻表示，前交通部長林佳龍與光合基金會發起，結合企業與民間力量募捐共20座組合式負壓隔離艙，讓善的力量化為防疫人員的後盾。其中一座負壓隔離艙捐贈給童綜合醫院。

周永鴻表示，具大實業在神岡經營傢俱出口數十年，平時就熱心地方事務，這次疫情期間公司主動與他聯繫，希望能提供防疫物資讓第一線醫護無後顧之憂。

周永鴻說，潭雅神有許多企業在這次疫情中雖然營運受到衝擊，仍然希望捐贈物資支援醫護。他將繼續牽線企業捐贈防疫物資。