快訊

傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市議員周永鴻協具大實業 捐百份防護衣給童綜合醫院

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員周永鴻與具大實業募捐防護衣，今天送到童綜合醫院。圖／中市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻與具大實業募捐防護衣，今天送到童綜合醫院。圖／中市議員周永鴻提供

台中市議員周永鴻與具大實業共同捐贈100份防護衣給童綜合醫院，周永鴻今天將物資送到醫院，為醫護盡一份心力，童綜合醫院由副院長吳肇鑫等人代表接受捐贈。吳肇鑫也現場向周永鴻介紹由光合基金會發起募捐的組合式負壓隔離艙。

周永鴻表示，前交通部長林佳龍與光合基金會發起，結合企業與民間力量募捐共20座組合式負壓隔離艙，讓善的力量化為防疫人員的後盾。其中一座負壓隔離艙捐贈給童綜合醫院。

周永鴻表示，具大實業在神岡經營傢俱出口數十年，平時就熱心地方事務，這次疫情期間公司主動與他聯繫，希望能提供防疫物資讓第一線醫護無後顧之憂。

周永鴻說，潭雅神有許多企業在這次疫情中雖然營運受到衝擊，仍然希望捐贈物資支援醫護。他將繼續牽線企業捐贈防疫物資。

疫情 台中市

延伸閱讀

高市前線醫護警消加碼托育補助 每月最高8千入帳

台中神岡圳前仁愛公園 石子溜滑梯與攀繩區改善完成

台中萬人搶殘劑預約秒掛點 綠營批行政能力脆弱

中火案跳過都審 中市府：違法擴建民眾不能認同

相關新聞

台74線砂石車翻覆回堵2小時 公路總局：最快3點前排除

台中市一名砂石車司機在今天上午11時許，駕駛砂石車沿台74線南屯往西屯方向行駛，行經市政路匝道附近時，因不明原因翻覆，貨...

中市議員施志昌爭取813公車路線延伸鐵砧山 8月上路

台中市議員施志昌今天邀集台中市風景區管理所、中市公共運輸及捷運工程處、永信社會福利基金會與台中市鄭氏宗親會至現場會勘鐵砧...

中市議員周永鴻協具大實業 捐百份防護衣給童綜合醫院

台中市議員周永鴻與具大實業共同捐贈100份防護衣給童綜合醫院，周永鴻今天將物資送到醫院，為醫護盡一份心力，童綜合醫院由副...

展出環山部落藝術家林春節作品 參山處邀解封後遊梨山

疫情雖尚未解封，但交通部參山國家風景區管理處對梨山風光的宣傳仍十分積極，最近就邀請環山部落藝術家林春節，在台中高鐵台中站...

彰化大火消防員殉職 企業捐50組救災設備給中市消防局

上周彰化防疫旅館火災，一名消防隊員救災時殉職，豐原在地企業鴻山建設公司董事長陸象山，在獲知台中市消防局欠缺通訊器材後，今...

台中東大附中向醫護獻愛 梨子咖啡館號召友人加碼

疫情下，台中市梨子咖啡館最近接獲許多人訂便當送給醫護人員表示敬意，執行長蔣敬三感覺這是一件很有意義的事，因此也號召身邊友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。