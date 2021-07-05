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展出環山部落藝術家林春節作品 參山處邀解封後遊梨山

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
交通部參山國家風景區管理處在「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲頁推出林春節的「泰．愛．你」線上畫展，展出環山部落藝術家林春節的作品。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處在「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲頁推出林春節的「泰．愛．你」線上畫展，展出環山部落藝術家林春節的作品。圖／參山國家風景區管理處提供

疫情雖尚未解封，但交通部參山國家風景區管理處對梨山風光的宣傳仍十分積極，最近就邀請環山部落藝術家春節，在台中高鐵台中站2樓展出由環山部落藝術家林春節設計的畫作「泰雅公主與蘋果花」，希望藉此呈現泰雅族原住民瑰麗編織與梨山蘋果花開特有的風情，吸引遊客在解封後到梨山旅遊。

參山國家風景區管理處今也同步在「趣遊參山：獅頭山、梨山、八卦山」臉書粉絲頁推出林春節的「泰．愛．你」線上畫展，邀請大家進一步了解泰雅族揉合編織織紋、部落人文及傳統深層故事的原民風情，認識梨山多元瑰麗的文化。

參山處代理處長曹忠猷說，林春節一月在中正紀念堂辦畫展，是開館以來首度展出女性原住民族藝術家個展，沒有看展的朋友，這次可以透過臉書看線上畫展，而且參山處將在7月9日從粉絲頁貼文留言當中抽出8位幸運朋友，送出林春節老師中正紀念堂畫展珍貴限量「泰．愛．你」精美畫冊，請民眾把握機會。

他指出，來自大梨山環山部落的林春節老師是泰雅族當代藝術家，作品突顯表現創新浪漫風格，透過高彩度及多種顏色，勾勒出部落的人物、花卉、植物、編織及傳統的生活紀錄，呈現梨山地區原民文化及生態產業特色，畫風迷人又吸睛。

疫情期間，觀光局與參山處結合林春節的畫作在高鐵推出形象廣告，希望透過林春節大膽的用色、溫柔的筆觸與感動的故事，營造大梨山深層多元豐富的旅遊氛圍，加深梨山對遊客的旅遊魅力。

林春節也指出，從事原住民藝術工作多年時間，以往都是在畫廊、博物館、美術館等藝文場所展覽，這是第一次能在重要的交通場站展出自己創作，用最直接、親近民眾的方式，讓更多人欣賞泰雅族塊麗文化之美。

疫情雖尚未解封，但交通部參山國家風景區管理處對梨山風光的宣傳仍十分積極，最近就邀請環山部落藝術家林春節，在台中高鐵台中站2樓展出由環山部落藝術家林春節設計的畫作「泰雅公主與蘋果花」。圖／參山國家風景區管理處提供
疫情雖尚未解封，但交通部參山國家風景區管理處對梨山風光的宣傳仍十分積極，最近就邀請環山部落藝術家林春節，在台中高鐵台中站2樓展出由環山部落藝術家林春節設計的畫作「泰雅公主與蘋果花」。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處在「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲頁推出林春節的「泰．愛．你」線上畫展，展出環山部落藝術家林春節的作品。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處在「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲頁推出林春節的「泰．愛．你」線上畫展，展出環山部落藝術家林春節的作品。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處在「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲頁推出林春節的「泰．愛．你」線上畫展，展出環山部落藝術家林春節的作品。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處在「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲頁推出林春節的「泰．愛．你」線上畫展，展出環山部落藝術家林春節的作品。圖／參山國家風景區管理處提供

梨山 春節 藝術家

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