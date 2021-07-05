彰化大火消防員殉職 企業捐50組救災設備給中市消防局

上周彰化防疫旅館火災，一名消防隊員救災時殉職，豐原在地企業鴻山建設公司董事長陸象山，在獲知台中市消防局欠缺通訊器材後，今天捐贈消防局50組救災用數位類比雙模式無線電裝備，送到台中市消防局第一大隊。

無線電通訊設備為第一線消防人員執勤重要通訊設備，今天捐贈的無線電裝備，能夠及時切換頻道，避免因空間障礙物遮蔽或雜訊干擾造成通訊死角，同時確保消防人員執勤安全與救災指令的傳遞，此裝備的無線電麥克風可牢牢固定於消防衣上且不受阻礙，避免救援過程中回報訊息還需尋找發話麥克風，提升救援效率。

鴻山建設公司長期關心消防弟兄，有感於消防弟兄冒著生命危險出入火場，體認救災現場通訊的重要性，此次捐贈數位類比雙模救災用無線電及手持麥克風50組，對於提升第一線消防人員救災通訊安全有極大幫助。

台中市議員陳清龍表示，看到消防同仁犧牲生命，很感謝鴻山建設在此時出援手，捐贈金額達140多萬元的救災設備，為提升台中的救災能力，另外其他企業也在前一陣子捐出數十組設備，這是一個善的循環，能不要用到這些設備當然是最好的，但真的需要時我們就要用最好的。