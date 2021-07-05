台74線砂石車翻覆回堵2小時 公路總局：最快3點前排除

台中市一名砂石車司機在今天上午11時許，駕駛砂石車沿台74線南屯往西屯方向行駛，行經市政路匝道附近時，因不明原因翻覆，貨斗載運的砂石，掉落到地面，駕駛受輕傷送醫，不過因肇事貨車與砂石橫跨3個車道，警方封閉該路段，指示用路人提前下市政路匝道，也因此造成2個小時的回堵，公路總局員林工務段表示，最快3點前才能排除路況。

公路總局員林工務段表示，接獲通報後，已派遣8名工作人員，2輛碰撞緩衝車、2輛LED車、1輛清掃車、1輛水車、一台小山貓，以及3輛吊車在現場排除路況，不過因為該輛砂石車翻覆後，車體與砂石橫灑在外側、中央、內側等3個車道，而且現場有油漬、砂石，路況排除需要比較久的時間，預計最快今天下午3點以前，排除路況，但會盡快開放最外側的一個車道，讓用路人通行。

台中市消防局在今天上午11時50分獲報，一輛砂石車翻覆在台74線8.5公里處，接近西屯區青海路附近，救護人員到場時，砂石車已經側翻，駕駛受困在車內，經救護人員協助脫困後，駕駛透露僅有肢體疼痛的狀況，已送往中港澄清醫院治療。