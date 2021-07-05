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台中東大附中向醫護獻愛 梨子咖啡館號召友人加碼

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
東海大學附屬高中寫卡片向醫護人員表示敬意，並隨著便當一起送至醫院。圖／蔣敬三提供
東海大學附屬高中寫卡片向醫護人員表示敬意，並隨著便當一起送至醫院。圖／蔣敬三提供

疫情下，台中市梨子咖啡館最近接獲許多人訂便當送給醫護人員表示敬意，執行長蔣敬三感覺這是一件很有意義的事，因此也號召身邊友人一起投入，他則負責連繫醫院，還為送出的便當加碼贈送飲料，並在便當上寫上貼心的祝福語，今天一早又把滿滿的心意送到國軍台中總醫院，受到醫護人員的歡迎。

梨子咖啡館的餐點色香味俱全，在消費者間著有口碑。蔣敬三說，好友、東海大學附屬高中家長會長凃蔚最近經常向他訂便當送給醫護，後來還有該校學生加入並寫卡片向醫護表示敬意，前後送出了1千多個。

他想，這是個極為有意義的事，因此也邀請邊的好友一起參與，像是長利奈米生技的紀宜仁、世模科技錢董事長、茉莉亞婚紗林董事長及逢甲大學EMBA的同學、台中西北扶輪社社友等，大家都紛紛解囊。

蔣敬三說，朋友們這個1萬元，那個2萬元的，希望藉著便當傳遞對醫護人員的敬意，咖啡館也成為大家向醫護人員表示敬意的出口。

他說，梨子咖啡館有感於大家的義舉，更努力做出美味的餐點，並隨著每一個便當附上梨子咖啡館精心準備的飲料，給醫護人員美好的用餐體驗。

對於東大附中的學生也投入活動，讓他感覺，活動讓孩子們學習對社會付出愛與關懷，是一次最佳的生命教育示範。也希望有更多人響應，大家一起共渡艱難，讓台灣變得更美麗。

東海大學附屬高中寫卡片向醫護人員表示敬意，並隨著便當一起送至醫院。圖／蔣敬三提供
東海大學附屬高中寫卡片向醫護人員表示敬意，並隨著便當一起送至醫院。圖／蔣敬三提供
台中市梨子咖啡館執行長蔣敬三（中）號召友人一起投入送便當向醫護人員表示敬意。圖／蔣敬三提供
台中市梨子咖啡館執行長蔣敬三（中）號召友人一起投入送便當向醫護人員表示敬意。圖／蔣敬三提供

咖啡館 便當 醫護人員

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