台中大雅天然氣外洩 中油查修開關閥1顆螺絲鬆脫

台中市大雅區中清路、雅潭路口4日晚間發生天然氣漏洩，外洩瓦斯一度高達1萬PPM，中油維修人員查修是開關閥的法蘭面1顆螺絲鬆脫，今天凌晨1時左右完成修復。

台中市大雅區中清路、雅潭路口的水溝蓋，4日下午5時30分發生天然氣外洩，濃濃瓦斯味道引發附近居民恐慌，立刻通報消防局、環保局等單位。欣彰瓦斯公司到場查看，經確認為中油的6吋高壓瓦斯管線洩漏。

消防隊以儀器測試，現場天然氣洩漏量一度高達1萬PPM，消防人員現場灑水警戒。大雅警分局封閉中清路段，進行人車管制。

中油公司表示，4日凌晨曾進行該路段的開關閥汰換，廠商更換完畢後，當下執行檢測無異狀，4日下午接獲天然氣洩漏通報，派員前往現場查看並且通知欣彰瓦斯公司調節家庭用戶的天然氣使用量。

中油維修人員先將該段管線中的天然氣排空，晚間11時氣體排空後，人員進入維修孔查修，確認是開關閥金屬的連接配件法蘭面的其中一顆螺絲沒鎖好，因氣體壓力鬆動，導致氣體外洩。

中油維修人員徹夜維修，今天凌晨零時15分維修完成，現場觀測30分鐘並全面巡視後，確認安全無虞，才結束現場人車管制。