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颱風若形成 大甲溪電廠：希望多分一點雨到德基水庫
德基水庫水位每天持續緩慢上升，今天蓄水率38.19%，大甲溪發電廠副廠長王義燾說，今天若有颱風形成，雨區在東部和南部，希望德基水庫的集水區多分一點雨，讓蓄水率快速上升，德基水庫目前都蓄水不放水，預計蓄水到10月。
德基水庫今天水位1369.08公尺，進流量14cms，蓄水率38.19%，昨天是37.47%，每天平均上升1%，水位上升緩慢，山區今天沒下雨，水庫持續蓄水不放水。
大甲溪電廠副廠長王義燾表示，德基水庫預計蓄水到10月，今天會形成的颱風，目前依氣象資料，雨區下在東部和南部，也有下在集水區交界，希望這次颱風帶來雨水，多分一點到德基水庫集水區，但機率可能不大，要再觀察下午的雲圖。
王義燾表示，依德基水庫運用要點，水庫水位超過運用規線時，以電力系統調度為主，必要時配合下游各標的用水需求放水，如水庫水位在運用規線以下時，除電力系統處於緊急狀況外，應配合下游各標的用水需求放水，水庫運用規線是變動的，每年7月1日是年度的最低點，此後將迅速上升至10月10日達最高峰，德基水庫需遵守訂頒之運用要點操作，所以目前仍以蓄水為主。
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