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BMB車牌競標創南投新高 總決標金額達517萬元

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投監理站近期開放「BMB-0001至9999」網路競標，標出585副號牌，總標售金額達517萬8000元。圖／南投監理站提供
南投監理站近期開放「BMB-0001至9999」網路競標，標出585副號牌，總標售金額達517萬8000元。圖／南投監理站提供

汽機車號牌常因「鐵支」、「爬樓梯」或諧音等，吸睛又吉利，受民眾青睞，南投監理站近期開放「BMB-0001至9999」網路競標，共標出585副號牌，其中8888以30萬元高價標出，總標售金額達517萬8000元，均為該監理站近3年來新高。

南投監理站指出，「鐵支」4數字相同、「雙雙對對」、連號遞增「爬樓梯」或連號遞減「下樓梯」等車牌，因數字吸睛特殊或吉利，比一般車牌搶手，日前開放自用小客貨車「英文代碼BMB-0001至9999」網路競標作業，標售狀況出奇的好。

而「BMB-0001至9999」批次號牌在網路競標期間共標出585副號牌，其中最高價是「8888」30萬元，還有4副號牌超過10萬元，依序為「9999」15萬1000元、「7777」14萬9000元、「8899」13萬1000元、「6666」10萬1000元。

南投監理站表示，此次標出585副號牌，不僅數量驚人，屬於第1級號牌的鐵支「8888」30萬元高價標出，以及總標售金額達517萬8000元，至少都是該所近3年新高，而第2級號牌「8899」被競標達46次，標售價則創2級號牌新高價。

此外，像是雙雙對對但諧音損人的「3388」、台語諧音「0857（恁北有錢）」、「5068（挖恁老北）」等怪牌，也都有人出價標走，3388、0857價格甚至都達萬元，號牌標售金額也才創新高，而民眾踴躍出價，可能與居家上班較能關注競標有關。

不過，該批次2級號牌「雙雙對對」1133、1155、2233、2255、3355、5566等6副號牌沒標出，南投監理站表示，將於12日上午9時至14日上午9時放上「監理服務網」重新標售，有意競標可持自然人憑證於期限內出價，底價3000元。

監理站

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