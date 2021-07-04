台中3市場攤商未戴好口罩 市府直接開罰
台中市日前新增2例本土確診個案，皆有傳統市場足跡。台中市政府經發局週末假日稽查東區以及西屯區的市場與外攤區，發現仍有3名攤商未配戴好口罩，直接依傳染病防治法開罰。
國內新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台中市連續6天零確診，2日卻新增2例本土確診個案，足跡有東區十甲旺市場，該市場立即停業3天並進行大消毒。為防止市場假日群聚，市府經發局在週末、日，分別前往東區新民街、大智北路、八德街等攤販聚集路段，及西屯區水湳市場內與外攤區辦理稽查宣導。
經發局長張峯源表示，這次稽查仍發現有3名攤商未依規定佩戴好口罩，市府不再勸導，直接開罰，依違反傳染病防治法規定，各處新台幣3000元罰鍰。
經發局提醒，國內本土疫情雖漸趨緩，但防疫仍不能鬆懈，民眾進入市場還是要做好防疫工作，並鼓勵民眾自主分流，多利用線上採買生鮮，減少群聚，降低疫情擴散風險。
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