76歲議員打完疫苗「沒感覺」籲：不用怕輪到你就打

台中市議員張瀞分今天上午前往豐原國小新冠肺炎疫苗快打站施打疫苗，張瀞分說，台灣疫苗短缺，她遵守政府的施打對象分類排序規定，7月4日注射疫苗，她呼籲中央盡快供應全民足夠且通過國際認證、安全又有防護力的疫苗，讓民眾早日恢復正常生活。

議員張瀞分76歲，被通知今天上午到豐原國小注射疫苗，她自己開車前往，出門前她打趣告訴孫子「阿嬤現在要出征」她説，在網路上看多了疫苗後遺症的報導，說不擔心是騙人。

注射疫苗後，張瀞分說「完全沒感覺」「打的時候也不會痛」她稱讚醫護人員超厲害，打完後她在現場坐了10分鐘，一切無異狀，自己開車回家，逢人就說「快去打疫苗，不用怕」

張瀞分說，疫情嚴峻，第一線醫護及防疫工作人員相當辛苦，百姓生活也受到嚴重衝擊，很多店家被迫關門歇業，相關從業勞工甚至因而失業，經濟活動停滯，孩子們也無法到學校上學。

張瀞分表示，全國從5月19日起進入三級警戒至今已近50天，到7月2日為止，全國接種疫苗人口涵蓋率僅9.5%，外國媒體日前公布全球防疫排名，台灣落後到第44名，看看國外，許多國家疫苗充裕，人民可以自由選擇疫苗品牌，甚至在藥局、賣場就可以輕易打得到，但台灣多數民眾卻仍苦等不到疫苗，甚至為搶殘劑擠破頭。