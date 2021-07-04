快訊

「烟花」颱風最快明生成 這兩天最接近台灣恐發布海警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

76歲議員打完疫苗「沒感覺」籲：不用怕輪到你就打

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分今打疫苗，開心的說醫護人員技術很好「完全沒感覺」圖/張瀞分提供
台中市議員張瀞分今打疫苗，開心的說醫護人員技術很好「完全沒感覺」圖/張瀞分提供

台中市議員張瀞分今天上午前往豐原國小新冠肺炎疫苗快打站施打疫苗，張瀞分說，台灣疫苗短缺，她遵守政府的施打對象分類排序規定，7月4日注射疫苗，她呼籲中央盡快供應全民足夠且通過國際認證、安全又有防護力的疫苗，讓民眾早日恢復正常生活。

議員張瀞分76歲，被通知今天上午到豐原國小注射疫苗，她自己開車前往，出門前她打趣告訴孫子「阿嬤現在要出征」她説，在網路上看多了疫苗後遺症的報導，說不擔心是騙人。

注射疫苗後，張瀞分說「完全沒感覺」「打的時候也不會痛」她稱讚醫護人員超厲害，打完後她在現場坐了10分鐘，一切無異狀，自己開車回家，逢人就說「快去打疫苗，不用怕」

張瀞分說，疫情嚴峻，第一線醫護及防疫工作人員相當辛苦，百姓生活也受到嚴重衝擊，很多店家被迫關門歇業，相關從業勞工甚至因而失業，經濟活動停滯，孩子們也無法到學校上學。

張瀞分表示，全國從5月19日起進入三級警戒至今已近50天，到7月2日為止，全國接種疫苗人口涵蓋率僅9.5%，外國媒體日前公布全球防疫排名，台灣落後到第44名，看看國外，許多國家疫苗充裕，人民可以自由選擇疫苗品牌，甚至在藥局、賣場就可以輕易打得到，但台灣多數民眾卻仍苦等不到疫苗，甚至為搶殘劑擠破頭。

張瀞分強調，最大的問題就是疫苗不足！疫苗不足，疫情就會繼續延燒，三級警戒也不知何時能解封，但人命關天，防疫救命不能等，請中央盡快給所有國人足夠數量且通過國際認證、安全有效的疫苗，讓人民不必活在恐懼之中，早日恢復正常生活。

台中市議員張瀞分今打疫苗，開心的說醫護人員技術很好「完全沒感覺」圖/張瀞分提供
台中市議員張瀞分今打疫苗，開心的說醫護人員技術很好「完全沒感覺」圖/張瀞分提供

疫苗 疫情 三級警戒

延伸閱讀

買BNT疫苗露曙光？ 藍營：政府等國產疫苗蹉跎太多時間

醫師千字文感嘆疫苗快打站變慢打站 年輕人想打沒得打

與上海復星簽訂初步採購BNT疫苗協議？郭台銘回應了

採購疫苗虛耗大半年 繞回東洋模式

相關新聞

76歲議員打完疫苗「沒感覺」籲：不用怕輪到你就打

台中市議員張瀞分今天上午前往豐原國小新冠肺炎疫苗快打站施打疫苗，張瀞分說，台灣疫苗短缺，她遵守政府的施打對象分類排序規定...

農民搶收稻作 農會駁斥逾時不收

梅雨鋒面遠離，各地放晴，農民紛紛收割今年一期稻作，有農友和代割隊反映部分農會聲稱為了防疫，上級規定稻穀只收到下午6時，逾...

待疫情解封後 來合歡山躺著數星星

合歡山是國際知名景點，前年更獲認證為全台首座暗空公園，為提供民眾更舒適的賞景、觀星環境，東勢林管處在昆陽設置斜躺、高背木...

溪州農地濫倒廢棄物 彰檢要抓上游

彰化縣溪州鄉農地出現廢棄大量建材，彰化地檢署檢察官前天指揮警方和環保局漏夜埋伏，當場查獲2輛大貨車滿載廢棄建材進場，一輛...

台中快打站莫德納打氣不如AZ？盧秀燕：我發現有趣現象

台中這一批獲配發的6.23萬劑莫德納疫苗，今天採「遍地開花」建立防疫網，其中八成「重兵」部署在67處疫苗快打站，市府推估...

南投莫德納疫苗接種率44% 有通知單一定打的到

南投縣接種莫德納疫苗首日，今天總計發放通知單1萬1917人，到下午5時30分接種5511人，接種率44%，比之前AZ疫苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。