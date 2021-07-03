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不用搶！台中莫德納7月6日孕婦專屬「滿14人即開打！」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
烏日林新醫院昨天開打莫德納疫苗，28劑保留給孕婦，孕婦們認為，「熱門程度像在搶演唱會門票！」圖／烏日林新醫院提供
烏日林新醫院昨天開打莫德納疫苗，28劑保留給孕婦，孕婦們認為，「熱門程度像在搶演唱會門票！」圖／烏日林新醫院提供

中央撥配台中6.23萬劑莫德納疫苗，孕婦今天起3天可在台中18家專責醫院、17家地區醫院及276診所接種，但要跟75歲以上長者、1-6類搶名額，被形容是「中樂透、搶演唱會門票」；對此，台中市衛生局長曾梓展今天說，7月6日起台中市25家合約院所，提供孕婦專屬的預約接種服務，預約滿14人即開打，孕婦專屬合約醫療院所名冊可上台中市政府衛生局網站查詢。

曾梓展說明，台中市長盧秀燕為六都唯一女性市長，向中央爭取孕婦優先接種莫德納疫苗成功，除第一類醫事人員孕婦首波開打莫德納，台中市規劃孕婦專案，疫苗供應無上限，只要有孕婦預約，後續疫苗足夠，陸續打到完。

台中市衛生局統計，7月1日優先孕婦在8家院所開打，孕婦可向產檢醫師詢問確定好可接種後，就近到合約院所預約接種，到昨天有711人接種；今天到5日也有632人預約接種。台中市孕婦約1.7萬人，已打完1800多人。

烏日林新醫院開孕婦專診，到貨的疫苗保留28劑給孕婦，但數量有限，孕婦們形容「像搶演唱會門票！」還有一名即將臨盆的45歲鄭姓孕婦，南北預約搶疫苗，「差點包車衝北上！」；曾姓孕婦則是搶到昨天在中國醫藥大學附設醫院接種，直說「好幸運！感覺像中樂透」。

45歲鄭姓孕婦說，她即將臨盆，南北搶預約疫苗，「差點包車衝北上！」圖／烏日林新醫院提供
45歲鄭姓孕婦說，她即將臨盆，南北搶預約疫苗，「差點包車衝北上！」圖／烏日林新醫院提供
台中市衛生局長曾梓展說，7月6日起台中市25家合約院所，提供孕婦專屬的預約接種服務，預約滿14人即開打。圖／台中市政府提供
台中市衛生局長曾梓展說，7月6日起台中市25家合約院所，提供孕婦專屬的預約接種服務，預約滿14人即開打。圖／台中市政府提供
中國醫藥大學附設醫院昨天開放預約打莫德納疫苗，一名孕婦預約成功打到，開心直說「好幸運！感覺像中樂透」。記者趙容萱／攝影
中國醫藥大學附設醫院昨天開放預約打莫德納疫苗，一名孕婦預約成功打到，開心直說「好幸運！感覺像中樂透」。記者趙容萱／攝影

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