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台中快打站莫德納打氣不如AZ？盧秀燕：我發現有趣現象

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市惠文國小快打站一早打氣踴躍，現場開2打線，加快接種速度。記者趙容萱／攝影
台中市惠文國小快打站一早打氣踴躍，現場開2打線，加快接種速度。記者趙容萱／攝影

台中這一批獲配發的6.23萬劑莫德納疫苗，今天採「遍地開花」建立防疫網，其中八成「重兵」部署在67處疫苗快打站，市府推估快打站首次接種莫德納疫苗，以疫苗受歡迎程度，因此多備疫苗，沒想到打氣「平平」，衛生局估算，中午前的接種率約為三成，不像6日30日打AZ疫苗人氣爆棚，接種率逾四成。台中市政府統計，截至下午5時，接種人數為1萬7920人。

台中市長盧秀燕在今天下午3時的台中市防疫記者會說，每天在台中市防疫指揮中心內對疫情研判，她發現疫苗快打站一個有趣現象，「市民接種疫苗意願與那幾天的輿情有關」，前陣子打AZ，民眾對打AZ安全性有點疑慮，打氣往下走，約為三成；後來莫德納要來，6日30日打AZ以為打氣往下走，沒想到現人潮，接種率逾四成；今天接種莫德納，推估會受歡迎，接種意願強烈，所以今明兩天的疫苗的準備量有多一點，沒想到今天看起來平平。

台中市政府說明，台中採「遍地開花」建立防疫網，除了67處快打站，包括孕婦、1-6類、75歲以上長者尚未接種疫苗約十萬人，前天孕婦優先接種，昨天18家專責醫院、17家地區醫院加入陣容，今天276家合約診所開打。

南屯區長林秋萬說，惠文國小快打站6日30日打AZ疫苗一個早上就216人接種，打氣爆棚，因此今天規畫上午、下午共6時段，安排2醫師、4護理師開2打線，加快接種速度，結果民眾都集中在上午8時30分、下午1時來打，逾後面人愈少，最後打了380人，人數比較多，但打氣不如上次，半天就打了216人。

台中市惠文國小快打站打氣踴躍，現場開2打線，加快接種速度。記者趙容萱／攝影
台中市惠文國小快打站打氣踴躍，現場開2打線，加快接種速度。記者趙容萱／攝影
台中市惠文國小快打站一早打氣踴躍，現場開2打線，加快接種速度。記者趙容萱／攝影
台中市惠文國小快打站一早打氣踴躍，現場開2打線，加快接種速度。記者趙容萱／攝影

AZ疫苗 台中市 莫德納疫苗 盧秀燕

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