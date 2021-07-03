台中快打站莫德納打氣不如AZ？盧秀燕：我發現有趣現象

台中這一批獲配發的6.23萬劑莫德納疫苗，今天採「遍地開花」建立防疫網，其中八成「重兵」部署在67處疫苗快打站，市府推估快打站首次接種莫德納疫苗，以疫苗受歡迎程度，因此多備疫苗，沒想到打氣「平平」，衛生局估算，中午前的接種率約為三成，不像6日30日打AZ疫苗人氣爆棚，接種率逾四成。台中市政府統計，截至下午5時，接種人數為1萬7920人。

台中市長盧秀燕在今天下午3時的台中市防疫記者會說，每天在台中市防疫指揮中心內對疫情研判，她發現疫苗快打站一個有趣現象，「市民接種疫苗意願與那幾天的輿情有關」，前陣子打AZ，民眾對打AZ安全性有點疑慮，打氣往下走，約為三成；後來莫德納要來，6日30日打AZ以為打氣往下走，沒想到現人潮，接種率逾四成；今天接種莫德納，推估會受歡迎，接種意願強烈，所以今明兩天的疫苗的準備量有多一點，沒想到今天看起來平平。

台中市政府說明，台中採「遍地開花」建立防疫網，除了67處快打站，包括孕婦、1-6類、75歲以上長者尚未接種疫苗約十萬人，前天孕婦優先接種，昨天18家專責醫院、17家地區醫院加入陣容，今天276家合約診所開打。