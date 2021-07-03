南投莫德納疫苗接種率44% 有通知單一定打的到

南投縣接種莫德納疫苗首日，今天總計發放通知單1萬1917人，到下午5時30分接種5511人，接種率44%，比之前AZ疫苗接種率大幅提升。南投縣衛生局表示，這次疫苗施打將持續到11日止，只要收到接種通知單，就一定可以接種到疫苗」，請民眾依照通知時間接種，勿提早前往，以避免久候和群聚。

中央撥配疫苗依各縣市人口數撥配，這次疫苗接種南投縣採造冊通知，不是設籍南投縣但符合接種資格對象，未來將視中央撥配數量納入後續接種規畫。因疫苗未能足額撥配，請民眾配合縣府接種通知。

南投縣長林明溱說，南投縣分配莫德納疫苗共2萬3800劑，接種疫苗開放年齡層是以74歲至85歲長者、原住民64至75歲者為主，在29處接種站同步接種服務，將持續到11日止，民眾只要持由村里鄰長發放的接種通知單，依照通知時間及地點前往各接種站接種即可，感謝衛生局、醫護人員、村里鄰長及戶政人員不畏風險熱心為縣民服務。