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南投莫德納疫苗接種率44% 有通知單一定打的到

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣莫德納疫苗接種首日，民眾意願高，接種率達44%。圖／南投縣政府提供
南投縣莫德納疫苗接種首日，民眾意願高，接種率達44%。圖／南投縣政府提供

南投縣接種莫德納疫苗首日，今天總計發放通知單1萬1917人，到下午5時30分接種5511人，接種率44%，比之前AZ疫苗接種率大幅提升。南投縣衛生局表示，這次疫苗施打將持續到11日止，只要收到接種通知單，就一定可以接種到疫苗」，請民眾依照通知時間接種，勿提早前往，以避免久候和群聚。

中央撥配疫苗依各縣市人口數撥配，這次疫苗接種南投縣採造冊通知，不是設籍南投縣但符合接種資格對象，未來將視中央撥配數量納入後續接種規畫。因疫苗未能足額撥配，請民眾配合縣府接種通知。

南投縣長林明溱說，南投縣分配莫德納疫苗共2萬3800劑，接種疫苗開放年齡層是以74歲至85歲長者、原住民64至75歲者為主，在29處接種站同步接種服務，將持續到11日止，民眾只要持由村里鄰長發放的接種通知單，依照通知時間及地點前往各接種站接種即可，感謝衛生局、醫護人員、村里鄰長及戶政人員不畏風險熱心為縣民服務。

他說，許多鄰長反映身處第一線，協助發放接種通知單，經常與民眾近距離接觸，卻不能接種疫苗，雖然中央分配給南投疫苗數量並不寬裕，但為確保鄰長健康，縣府將視後續疫苗分配數額，研議最佳的鄰長接種方案。未接種民眾勿須恐慌，落實勤洗手、戴口罩，避免出入擁擠場所或高感染傳播風險場域，可降低感染風險，確保自身健康。

南投縣莫德納疫苗接種首日，民眾意願高，接種率達44%。圖／南投縣政府提供
南投縣莫德納疫苗接種首日，民眾意願高，接種率達44%。圖／南投縣政府提供

莫德納疫苗 衛生局 AZ疫苗

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