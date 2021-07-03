南投商家協助街道消毒、送餐幫助偏鄉弱勢兒童共度疫情

新冠疫情爆發，疫情第三級警戒延長到7月12日，疫情嚴峻影響健康和生活，南投縣不少商家經營困難，仍提供免費餐點食物挺醫護，南投市還有店家組隊，夜間輪流在市區消毒防疫，還有業者發現弱勢兒童、老人三餐沒著落，募集食物送餐，嚴峻疫情下更見人間溫暖。

5月新冠肺炎疫情大爆發，戴口罩、保持社交距離、減少外出成了基本步調。攤商無法營業、餐廳小吃店無法內用只能外帶，讓許多商家生意一落千丈、苦不堪言，也有商店無奈歇業，大家都期待疫情趕快穩定下來，讓生活恢復正常。

疫情嚴重卻讓社會更有凝聚力，南投縣商家雖然經營困難，為了感謝醫護人員和警察、消防疫情期間辛苦的付出，有人主動做了飯糰與炒麵、飲料等食物送給防疫人員，為他們補充體力、加油打氣。

南投市區商家也在疫情爆發後組隊，輪流利用晚上背著消毒水，在市區街道噴灑消毒。時發鱔魚滑麵老闆楊馥有說，負責消毒的成員都是市井小民，有便當店、刻印行、篸藥鋪、廣告設計公司，雖然他們的消毒工作可能沒專業團隊細膩，但參與伙伴很細心，不放過任何一個小角落，希望南投在最佳狀態下，恢復解封。

詮意通廣告社負責人洪伶喬經營夾報廣告，客戶不少是餐廳、攤商，客戶經營困難，也沒人刊登廣告，廣告社收入幾乎歸零。她看到不少餐廳、便當店生意大幅下滑，但有的老闆慘淡經營，仍堅持提供待用餐幫助失業者和弱勢民眾，她相當感動。

洪伶喬於是免費提供廣告服務，自費印刷廣告DM並分送到工業區、醫院警衛室，果然有工廠、醫院、診所訂購便當、飲料，為店家增加業績，她說，看到大家這麼熱心，她也想要一起幫忙，雖然免費廣告沒有收入，但客戶真誠的感謝，讓她相當感動。

洪伶喬派發廣告發現弱勢兒童和獨居老人疫情期間生活困難，尤其是信義、仁愛等偏鄉交通不便，弱勢兒童連三餐都很困難。她從去年起便和教會姊妹發起募集物資，包括油、米、醬油，罐頭，食物、眼藥水、OK繃等送到偏遠部落，讓孩子不用為了三餐而煩惱。