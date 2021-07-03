台中議會國民黨團呼籲：陳柏惟罷免案延期投票

台中市議會國民黨團今天呼籲，中選會應比照公投4案延期投票之邏輯，讓已成立的台灣基進黨立委陳柏惟罷免案延期投票，暨能保障國民行使罷免權利，又能兼顧選務工作人員及投票民眾的生命安全。

國民黨團執行長吳瓊華表示，罷免權是憲法賦予人民的寶貴權利，這次台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案，係由非政黨的素人楊文元領銜提案，能夠在沒有政黨奧援的情況下成案，實屬珍貴。

吳瓊華指出，昨天4項通投案確定延期，陳柏惟罷免案昨天通過，為何不一起討論是否要延期，而要拖到7月16日再討論？是否中選會別有其他用意？

吳瓊華說，當前仍處在新冠肺炎第三級警戒狀態，多數國民都還沒有辦法獲得疫苗接種的機會，若貿然就在8月28日就舉行罷免投票，龐大的選務工作人員以及台中市第二選舉區的29萬餘名鄉親，都得冒著染疫的風險前往投開票，恐會因為心理壓力與生命安全考量，導致選務工作進展不力，並因而壓低投票率，形成變相剝奪國民罷免權的情況。

黨團副書記長林碧秀表示，昨天許多選民跟她說，「我們希望罷免不適任的立委，但同時也希望左鄰右舍的鄉親們出門投票都能平安健康」，「請中選會不要利用疫情，讓陳柏惟繼續把我們海線與霧峰的名聲搞爛下去」。

林碧秀說，中選會既然能基於疫情考量，做出公投4案延期的決議，也請中選會在7月12日第三級防疫期限結束後，儘速召開專家委員會議，比照相同精神，考量疫情發展與疫苗施打狀況，對罷免投票日期做出適當調整。