聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情下的溫暖！日式便當老闆打工信貸養店 仍堅持送餐給遊民
全國防疫三級警戒延長到7月12日，餐飲僅能外帶，衝擊許多店家，彰化市火車站店面「秋本家」1個半月以來每天營業額都不到2千元，有一天中午營業額只有3、4百元，因為不忍心資遺員工，仍堅持每天開店，施姓業者自己則一天休假也沒有，晚上還去朋友店裡打工，「實在快活不下去了」。
38歲施老闆由阿姨帶大，國二開始在外打工，為自給自足努力工作，最多曾兼三份工，7年前他借了50萬，在彰化市開了秋本家這家日式丼飯、接麵店，因有學生族群和車站的過路客，生意還算穩定，去年疫情雖有受影響，但不像今年這麼慘，政府雖推出每人10萬元的疏困貸款，但他因資格不符，沒有辦理申請。
他說， 最近現金卡都借了完，已欠了6萬多元，連1千5百多元的利息都還不起，手機裡都還有銀行的催卡簡訊，真不知日子怎麼過下去。
施老闆表示，每月店租、水電、人事等10多萬的成本，現在只要一開門營業就要虧損近3千元，為了維持生計，有時晚上還要到朋友的快炒店打工幫忙，秋本家就留給跟了他近5年的助手一人看店。
雖然生意慘淡，但有民眾時常看到他拿便當給或車站外的遊民，施老闆說，每天都送4、5個便當給在火車站附近的沒有飯吃的遊民，也送給獨居老人，「做一個人，吃飽是最基本的」，即使自己這麼艱苦，只要能力所及，能幫助多少人就幫助多少人，有顧客知道他的善行，贊助經費讓他繼續送便當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言