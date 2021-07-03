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台中稽查白牌車違法營業 舉發13件、函送82件

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
疫情期間仍針對台中市白牌車違規熱點稽查，自Uber合法納管之後，台中市交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依公路法第77條各處以10萬元罰鍰。圖／台中市交通局提供
疫情期間仍針對台中市白牌車違規熱點稽查，自Uber合法納管之後，台中市交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依公路法第77條各處以10萬元罰鍰。圖／台中市交通局提供

台中市交通局為避免自用車駕駛載客營運，造成群聚感染，影響防疫工作，疫情期間仍針對台中市白牌車違規熱點，會同台中區監理所及市府警察局辦理聯合稽查，如查獲有違反「公路法」情形，將依規裁處開罰，維護合法計程車工作權及乘客權益。

台中市交通局長葉昭甫表示，自Uber合法納管之後，交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依公路法第77條各處以10萬元罰鍰。

台中不少自用車透過LINE群組違規營業載客，交通局也依民眾檢舉反映案件，函請通訊軟體LINE所屬台灣連線股份有限公司辦理下架事宜，從2020年至今已函送82件。

葉昭甫表示，自用車輛依法不得載客營運，若違法經營收費，依公路法可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛的牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年，或吊銷駕照，被吊銷駕照後未滿2年不得再請領或考領；如果是用合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照。

民眾有搭車需求時，務必選擇搭乘合法經營計程車，不論是一般黃色計程車或多元化計程車，都可以從車牌辨識，車牌如是白底紅字即為合法營業計程車，合法業者受政府監督，除搭乘有保障外，如出現搭乘糾紛，消費者也才能獲得政府適時協助，確保搭車權益。

疫情期間仍針對台中市白牌車違規熱點稽查，自Uber合法納管之後，台中市交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依公路法第77條各處以10萬元罰鍰。圖／台中市交通局提供
疫情期間仍針對台中市白牌車違規熱點稽查，自Uber合法納管之後，台中市交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依公路法第77條各處以10萬元罰鍰。圖／台中市交通局提供
疫情期間仍針對台中市白牌車違規熱點稽查，自Uber合法納管之後，台中市交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依公路法第77條各處以10萬元罰鍰。圖／台中市交通局提供
疫情期間仍針對台中市白牌車違規熱點稽查，自Uber合法納管之後，台中市交通局持續受理自用車違法營業檢舉案件並進行調查，目前已舉發13件，並依公路法第77條各處以10萬元罰鍰。圖／台中市交通局提供

計程車 駕照 台中市

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