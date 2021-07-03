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搶宅食商機 台中飯店員工組外送車隊滿額免費外送

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中長榮桂冠酒店設有得來速免下車取餐服務。圖／台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店設有得來速免下車取餐服務。圖／台中長榮桂冠酒店提供

國內三級警戒延長，台中日月千禧酒店推出各式外帶餐點，並以員工安心送車隊，提供餐飲外送服務，消費者只要來電或透過飯店專屬的「LINE線上客服訂餐」，即可享消費滿1000元，5公里內免費外送；消費滿2000元以上，10公里內免費外送。

台中日月千禧酒店集結飯店各餐廳美饌特色，祭出米其林餐盤推薦雙人分享套餐，五星便當、冷凍佳餚、經典桌菜全新外帶菜單，滿額並有免費外送服務，每位飯店外送員皆會配戴口罩、手套、護目鏡等防護措施，送餐前後針對手部、保溫箱進行清潔消毒，以確保外送品質、讓享用美食更安心。

台中長榮桂冠酒店因應三級警戒延長，加碼延長各餐廳單點外帶75折優惠至9月底，為搶攻防疫宅在家的外帶商機，並設有得來速免下車取餐服務。另外，咖啡廳及冠品鐵板燒也推出8款異國餐盒，如西班牙伊比利豬上蓋肉、美國安格斯菲力牛排、日式鯖魚、義式香料烤雞腿排等，價格為220至600元不等。

台中金典酒店推出海陸大餐「一公斤戰斧牛排」，特價只要2288元，來店自取再送波士頓龍蝦蒜辣義大利麵，約可2至4人共享，在家就能享用五星級美味大餐，優惠活動至7月12日，須於取餐前一日完成預訂。

除了奢華海陸饗宴，台中金典酒店也推出250元的平民美食「食神牛雜麵」，還有360元的「肋眼牛排咖哩」，讓民眾在家防疫，也有美食陪伴不孤單。

台中日月千禧酒店推出各式外帶餐點，並以員工安心送車隊，提供滿額免費外送服務。圖／台中日月千禧酒店提供
台中日月千禧酒店推出各式外帶餐點，並以員工安心送車隊，提供滿額免費外送服務。圖／台中日月千禧酒店提供
台中金典酒店推出海陸大餐「一公斤戰斧牛排」，特價只要2288元，來店自取再送波士頓龍蝦蒜辣義大利麵。圖／台中金典酒店提供
台中金典酒店推出海陸大餐「一公斤戰斧牛排」，特價只要2288元，來店自取再送波士頓龍蝦蒜辣義大利麵。圖／台中金典酒店提供

酒店 三級警戒

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