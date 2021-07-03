聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中新社路樹斷裂垂降阻通行 熱血警民鋸樹恢復通車
台中市新社區中正街上一棵路樹日前斷裂垂降，影響單邊道路通行，東勢警分局新社分駐所獲報後，立即派遣警力趕往現場，設置警戒並疏導人車通行，警方與熱心民眾合力以電鋸將大樹鋸斷移至路邊，迅速恢復雙向通車。
7月1日晚間9時許，新社分駐所警員李柄逸、陳浩霖接獲報案，指台中市新社區中正街上一棵路樹斷裂垂降，影響道路通行，員警趕赴現場設置警戒與疏導人車通行，並轉報1999通知養護工程單位前往排除。
由於養護工程單位到場需時間，且夜間視線不佳，路樹垂降又位於轉彎處，員警擔心影響往來行車安全造成危險，決定先將路樹鋸斷移至路邊，一名熱心民眾見狀主動提供電鋸，警方與民眾合力將路樹鋸斷並搬移至路邊，再清掃車道上的殘枝，兩小時內清除完畢，恢復車道順暢。
新社分駐所所長藍忠明呼籲，近日午後突降大雨，更易造成落石或路樹倒塌，用路人務必時時注意天氣變化，行經山區路段應減速慢行，避免突發狀況，以保自身用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言