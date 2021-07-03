台中新社路樹斷裂垂降阻通行 熱血警民鋸樹恢復通車

台中市新社區中正街上一棵路樹日前斷裂垂降，影響單邊道路通行，東勢警分局新社分駐所獲報後，立即派遣警力趕往現場，設置警戒並疏導人車通行，警方與熱心民眾合力以電鋸將大樹鋸斷移至路邊，迅速恢復雙向通車。

7月1日晚間9時許，新社分駐所警員李柄逸、陳浩霖接獲報案，指台中市新社區中正街上一棵路樹斷裂垂降，影響道路通行，員警趕赴現場設置警戒與疏導人車通行，並轉報1999通知養護工程單位前往排除。

由於養護工程單位到場需時間，且夜間視線不佳，路樹垂降又位於轉彎處，員警擔心影響往來行車安全造成危險，決定先將路樹鋸斷移至路邊，一名熱心民眾見狀主動提供電鋸，警方與民眾合力將路樹鋸斷並搬移至路邊，再清掃車道上的殘枝，兩小時內清除完畢，恢復車道順暢。