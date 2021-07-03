監控市場採買人流 彰化市架設即時影像直播與遠端廣播

新冠肺炎疫情仍維持三級警戒，彰化市公所為強化傳統市場防疫措施，即日起，在彰化市公有零售市場建置市場人流即時影像直播及遠端廣播系統，落實強化採買人流監控及出入口管制，達到市場分流目的，還可運用在治安管理如竊盜與火警等多重功能。

彰化市長林世賢說，疫情三級警戒期間，政府不斷呼籲民眾減少外出，但傳統市場仍常見人潮，為因應不可避免的民生採買需求，市公所與新頻道有線電視公司在華陽市場架設這套「即時影像智慧監控系統」，將有效率的掌握市場動態，管控人流以防堵採購群聚現象、降低疫情擴大風險。

此一系統是透過高解析度鏡頭，可同步上傳市場即時影像至網路平台（包括彰化市公所官網、華陽市場官方LINE帳號)，民眾只要於出門前透過手機或電腦上網觀看市場人潮狀況，自發性調整外出採購時間就能避免群聚安心購物，保護自己也保護他人，同時，此套監控設備附掛「大聲公廣播」，可於遠端發話示警，當人潮聚集未保持社交距離，或消費者未戴上戴好口罩時，即可啟動廣播提醒民眾落實防疫措施。