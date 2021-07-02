金點新秀設計獎 大葉大學空設系拿下三大獎

彰化縣大葉大學空間設計系學生參加經濟部工業局主辦的金點新秀設計獎，共9件畢業製作入圍金點新秀設計獎空間設計類，更抱回3個獎項，其中吳朝欽、倪貫倫的作品「虎井嶼新地景」，勇奪「金點新秀年度最佳設計獎」。

經濟部工業局主辦的金點新秀設計獎是新一代設計展的官方獎項，今年共有5952件作品參加，大葉大學在競爭激烈的比賽下抱回三個獎項。

拿下「金點新秀年度最佳設計獎」的「虎井嶼新地景」，獲頒獎金10萬元，由陳俐廷老師指導，空設系大四生吳朝欽、倪貫倫設計，澎湖子弟吳朝欽說，虎井嶼是澎湖南方島嶼，在做畢業製作前，他完全沒去過，因為想深入認識家鄉，讓他踏上虎井嶼，他們第一次到虎井嶼，看到小漁村因為漁業資源越來越少，加上人口外移，面臨產業轉型問題，也在島上不同地方看到駐軍遺跡和玄武岩特色建築，認為這樣的場域很有文化價值，就開始討論如何重新設計，把閒置的碉堡、屋舍，改造成地景公園、旅社，提供居民休閒或是旅客觀光。

梁皓瑋、黃芷君設計作品「陳舍續生」獲「金點新秀設計獎」，由劉凱群老師指導，梁皓瑋說，彰化台鐵舊宿舍群是目前保存最完整的鐵道宿舍，每次從彰化搭火車回苗栗，都會看到這些老建築與老樹，讓他想到，能不能讓更多人了解文化資產的價值，「陳舍續生」設計保留彰化台鐵舊宿舍群的外觀，透過內部空間的重新規劃，提供不同樓層運用機能，可讓當地居民擁有新的活動空間。

獲「金點新秀贊助特別獎」的「儒舍LU'-SHOP」，由林志峰副主任、高漢瑞老師指導，東彥廷、武品妤設計，東彥廷說，「LU'-SHOP」是台語發音的「旅社」，她們以新北瑞芳為基地，根據地形，打造人與自然、時間與空間的旅社，提供親近大自然的住宿體驗，帶動當地觀光發展。 大葉大學空設系林志峰老師(中)肯定東彥廷(右)與武品妤(左)的作品「儒舍LU'-SHOP」獲「金點新秀贊助特別獎」。圖／大葉大學提供 大葉大學空設系梁皓瑋(右)、黃芷君(左)以彰化台鐵舊宿舍群為設計對象獲「金點新秀設計獎」。圖／大葉大學提供

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