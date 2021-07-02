台中莫德納今醫院開打！孕婦：為搶疫苗差點包車北上　

台中這一波配發6.23萬劑莫德納疫苗，今天起在18家專責醫院、17家地區醫院開打。烏日林新醫院設立孕婦專診，到貨的140劑中保留28劑供孕婦預約接種。院方說，今天接種踴躍，實到140人，沒有殘劑。很多接種的孕婦認為熱門程度「根本像在搶演唱會門票！」45歲鄭姓孕婦說，她即將臨盆，南北搶預約疫苗，「差點包車衝北上！」

懷孕37周鄭姓孕婦說，很擔心打不到疫苗，昨天她在台中各家醫院掛號頁面下午狂刷重整頁面，終於幸運預約到烏日林新醫院，就在家附近而已很方便。她有預約到台大醫院疫苗，「差點包車衝北上！」還好就近預約到，這下可安心待產了。

今天烏日林新醫院民眾接種疫苗踴躍，不到上午8時已有多人等候接種。其有有多名孕婦職業為軍人、國小老師，擔心自己是高接觸風險來接種，也有的是遠從清水跨區接種， 原因是「難預約」，「連續看到好多家醫院都已額滿，還好從清水來烏日比想像中近」。