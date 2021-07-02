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獨眼警探父逮十大槍擊要犯同黨 兒捐防護裝備守護警察
當年震驚社會「一清專案」掃黑行動，刑警緝捕十大槍擊要犯林博文與其黨羽石中信，刑警陳坤湖遭石開槍擊中左眼，負傷奮勇逮捕石歸案，而有「獨眼警探」封號，其警眷兒陳奕宏深感警察值勤高風險，今捐贈1萬片醫療口罩與6百個防護面罩，讓警察面對看不見的敵人，更能保護自己。
民國73年，全國警方執行「一清專案」，逮捕十大槍擊要犯「美國博」林博文，與其同黨「石頭」石中信，時任台中市刑警組長陳坤湖遭石開槍導致左眼中彈，陳負傷奮勇逮捕石嫌歸案，而有「獨眼警探陳坤湖」稱號，時過至今，陳坤湖已在數年前安詳辭世。
陳坤湖的兒子陳奕宏，也是臺中市南投縣同鄉會理事長，陳有感新冠肺炎疫情嚴峻，警察在第一線岡位的辛苦與高風險，今天與副理事長李玉秀到台中市警察局，捐贈1萬片醫療口罩與6百個防護面罩，由警察局長楊源明代表受贈。
台中市副市長陳子敬回憶，他在民國69年台中市服務時，陳坤湖在市刑事組擔任巡官，民國73年，「一清專案」掃黑行動緝捕兇狠的「美國博」，左眼遭歹徒射中，眼球整個被摘除，雖然只剩下一隻眼睛，但陳坤湖心中，還是念念不忘工作，深受後輩敬仰。
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