台中75歲以上明後天打莫德納 67快打站以「里」分時段

莫德納疫苗昨天已配發到台中市，台中市長盧秀燕今天表示，這批疫苗已陸續配發到300多個點，孕婦優先，昨天至今天已有626名孕婦施打莫德納疫苗。

盧秀燕表示，有準媽媽反映預約不到打疫苗，因為疫苗昨天才到，陸續配發，今天起全市18家醫院，17家地區醫院和台中市衛生局特約的276家診所都可以讓孕婦預約施打，不過，一定要經過產檢醫生評估、問診後同意，就能預約打疫苗。

這批6萬多劑莫德納疫苗，台中市明天起開放讓75歲以上沒打過疫苗的長輩施打。盧秀燕說，這次不會再重新發通知單，長輩可以拿原來的通知單到67個快打站，攜帶健保卡、身份證、填寫完評估表，錯開時間施打。

盧秀燕說，避免大家都集中在同一時間，這次67個快打站根據「里」區分時段，長輩若不清楚，可以撥打通知單上的電話詢問。

台中市衛生局長曾梓展說，統計至今天中午12點，孕婦已有626人打疫苗。第一類到第六類對象、長照人員除了到專責醫院，也可以到快打站施打，但到醫院打疫苗，一定要先預約，避免沒有疫苗。