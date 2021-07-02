助邊緣戶度難關！三級警戒期間台中2處便菜飯免費供餐

由網銀國際贊助成立的網銀基金會發起「厝內ㄟ便菜飯」免費在大里、北區共2處免費供應午、晚餐，供應到三級警戒結束，供餐對象不限低收入、中低收入戶，凡個人評估有需求者，皆可登記領取，每人限領2份。供參處之一的圓通自助餐因大里豆漿伯疫調時謊報足跡停業，基金會盼助受疫情波及的店家撐下去。

立委莊競程與台中市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀結合企業，由宜善電機負責人徐文星捐贈服務處一台次氯酸水機，製作微酸性次氯酸水，免費提供民眾作為環境消毒使用。今天包括台中市公寓大廈管理維護公會理事長張達錩、台中市保全公會理事長毛約翰、北屯區北屯里長歐真宗、三和里長許勝雄、平心里長陳文欽、北區六合里長陳豐誠、錦洲里長吳昌隆等人都到場，協助家戶與社區大樓加強消毒。有需要的民眾，可自備不透光容器，前往服務處北屯路275-2號免費盛裝。

陳大鈞說，三級警戒對許多人、許多家庭而言，深感艱難與不易，網銀基金會將與餐食業者合作，提供「厝內ㄟ便菜飯」，為每一位有需要者添份溫飽。全台灣估計有2%邊緣戶，約50萬人，「厝內ㄟ便菜飯」助邊緣戶度難關。免費供餐處分別在大里區成功二路10號的圓通自助餐、北區太平路159號一富自助餐。基金會統計，昨天共領取50份，今天午餐到中午12時，已領取20份。

大里圓通自助餐員工董素琴說，大里豆漿伯明明是在北屯送便當，疫調時卻謊報是圓通自助餐店的員工，消息一曝光生意影響很大，停業那三天大家在等快篩結果，真的很難熬，六月一日復業，生意掉了七成，整個六月是賠錢的，老闆只好請其他員工先去找別的工作，等生意回復後再回來，目前員工只剩三人。