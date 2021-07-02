配合防疫每天收購稻穀下午6時打烊？ 彰化農民跳腳

梅雨鋒面遠離，各地放晴，農民紛紛收割今年一期稻作，有農友和代割隊反映部分農會聲稱為了防疫，上級規定稻穀只收到下午6時，逾時不候，明日請早。農民無奈載回稻穀，抱怨農政單位作業僵化，徒增困擾。基層農會表示，這幾天都收購到晚上近10時，不可能叫農民把稻穀載回去。

彰化地區5月底開始收割一期稻作，將近一個月的梅雨，只有少數農民趁著短暫天晴搶收，多數農民等到這兩天天氣轉睛才收割，幸好濕穀發芽率不到5%。今天溪湖鎮許多農民收割一期稻作，擔心還沒發芽的繼續發芽，趕著把濕穀送到農會。

今年收割一稻期作，傳出少數基層農會拒絕，聲稱上級通知防疫期間，收購時間提前到每天下午6時截止。

林姓農民表示，水稻一年兩穫，收購稻穀時間很短，基層農會服務農民，應配合農民收割稻穀的作息，機動調整上、下班時間，收購稻穀時只要做好戴口罩、戴護目鏡、雙手噴消毒用酒精等防護措施，應該沒問題，如果叫農民把稻穀載回家，明天再來繳交公糧，作法實在不近人情。

另有代割隊指出，收割期間通常上午5時開始忙到下午6、7時，天色未暗，還能看清楚田間稻作，都會跟時間賽跑趕快收割，稻穀運到基層農會一定超過下午6時，過去基層農會都會等農民，今年以防疫、加班工時等理由拒收，未免不合理。

溪湖鎮農會總幹事陳金源說，上級通知配合防疫，收購稻穀時間每天下午6時截止，但溪湖鎮農會配合農民作業，一如往年都是每天收購到晚上近10時才休息，並遵照上級指示，收購發芽濕穀，根本沒有下午6時就叫農民載稻穀回家，也沒拒收不良稻穀，他相信基層農會都樂意服務農民，不至於為難農民。