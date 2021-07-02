中捷北屯總站號召捐血 截至中午36人捐出51袋血液

熱血助人不落人後！台中捷運公司今天在北屯總站舉辦捐血活動，總經理莊明聰、副總經理葉進財帶頭號召員工捐血，民眾也熱情響應，截至中午12時已有36人捐出51袋血液。

中捷公司表示，今天捐血活動將持續至16時，希望能達到募集100袋的目標。現場完成捐血者，可獲得台中捐血中心準備的茶點，以及中捷公司提供的LOGO杯袋、捷運一次票及黑麥汁。

新冠肺炎疫情影響民眾捐血意願，台中市血庫存量告急，捷運公司舉辦捐血活動，讓員工及附近民眾就近前往捐血，現場落實防疫措施，保障捐血人及工作人員的安全。

中捷公司員工採取分時分流方式，利用工作之餘前往捐血，許多員工都有多年捐血資歷。其中，總經理莊明聰捐血資歷約40年，已捐血61次，今天一口氣捐500CC；副總經理葉進財今天捐了250CC，他表示，想到可以助人就熱血奔騰。

在捷運松竹站擔任保全員的陳先生也持續捐血40年，他今日休假來捐血，並表示只要有時間、有機會就會去捐血。

住在北屯總站附近的吳女士，原本固定前往中正公園捐血車捐血，今天可以就近捐血，活動一開始就來報到。她說，曾經去捐血卻被「退件」，讓她很沮喪，為了可以捐血助人，她特別注意飲食及運動，連帶自己健康也越來越好。