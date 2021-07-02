向日葵與快樂天堂基金會 再捐萬件防護衣給中市府

新冠肺炎疫情嚴峻，向日葵基金會與快樂天堂基金會日前共同募集防疫面罩1萬個及拋棄式防護衣1萬件，支援政府齊心抗疫，分送台中市政府與彰化縣政府提供防疫人員抗疫。今天再度加碼致贈中市府防護衣1萬件，提供疫苗快打站防疫工作人員使用，守護第一線工作同仁的安全。

台中市民政局長吳世瑋表示，為加速進行大規模疫苗施打，全市將設立67處疫苗快打站（視施打情形開設），正式實施效果良好，由於近日Delta病毒更催化民眾施打意願，提供市民良好服務，市府持續動員多名人力，全力提升中市疫苗覆蓋率，感謝向日葵基金會與快樂天堂基金會慷慨捐贈，讓辛苦的一線防疫人員能在保障自身安全的前提之下，安心投入防疫工作。

向日葵基金會董事長陳俗蓉指出，響應快樂天堂基金會董事長林傳凱發起防疫物資勸募，並號召台中市警察志工協會理事長游信對、台中市民衆服務社理事長、忠興織造廠股份有限公司董事長郭元瑾一同共襄盛舉，順利募得拋棄式防護衣1萬件，秉持「發揮愛，救台灣」的精神，捐贈中市府疫苗快打站防疫物資，與市府防疫人員齊心抗疫。

民政局說，民間團體提供防疫物資持續奧援台中市疫苗快打站，為穩固台中防疫網，市府將全力爭取中央疫苗配發，並視疫苗配發情形逐步安排接種，感謝市民配合接種，讓自己多一層保護，有效提升社會保護網，全力圍堵新冠病毒。