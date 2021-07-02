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協助業者度難關 中市府設整合平台挺餐飲

中央社 / 台中2日電

新冠肺炎疫情3級警戒影響，各餐飲都禁止內用，為了協助業者度難關，台中市政府今天表示，已在市府網站設置平台，整合各餐飲業者外帶資訊，盼大家一起挺餐飲、顧經濟。

因應新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情，全國3級警戒再延長到7月12日，所有餐飲都禁止內用，只能提供外帶及外送服務，台中市已有多家餐飲業者無法支撐而停業，咬牙苦撐的業者則推出各種因應方案，盼能撐過疫情難關。

為協助餐飲業者解決經營困境，台中市經發局長張峯源表示，經發局設置網路平台，推出「挺餐飲 享美食」防疫新生活運動，讓民眾可線上挑選上百家知名餐廳飯店的大廚料理，業者更提供霸氣折扣、套餐加碼等優惠。

大型飯店如台中長榮酒店、金典酒店、林酒店、星享道酒店、日月千禧酒店、永豐棧酒店、兆品酒店、福華飯店都推出外帶餐及料理；還有知名連鎖餐飲如鼎王、昭日堂燒肉、金悅軒、這一鍋、春水堂、有春茶館、寬心園蔬食、王品等也有外帶餐；另85度C及茶湯會等連鎖飲料業者也推夏季新品飲料，盼能提升外帶業績。

張峯源表示，由於疫情持續嚴峻，飯店旅館業績只剩5%、4成停業，加上餐飲禁內用，宴會廳業績僅剩零，業者紛紛改變經營模式，主推外送、外帶服務。

張峯源說，市府整合推出各式餐廳飯店大廚料理，包含中式、日式、粵式、南洋、法式等，更升級推薦台中人最愛的火鍋、燒肉組合，及米其林餐廳的無菜單創作料理，呼籲民眾可多利用，並採用行動支付功能，減少現金交流，提升外送人員及自我的防疫安全。

酒店 疫情 新冠肺炎

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