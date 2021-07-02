南投一期稻作採收 空拍機監控查露天焚燒稻草

南投縣一期稻作已經陸續收割，為了避免稻草露天燃燒造成空汙，南投縣環保局鼓勵農民稻草就地切割，撒上腐化菌作為稻田基肥，同時出動空拍機、煙霧辨識系統取締露天燃燒，請農民妥善處理廢棄稻草，共同維護空氣品質。

環保局空汙防治科長鍾裕達說，一期稻作收割與種植二期稻作相隔時間較短，農民為加速農地使用，常露天燃燒稻草，產生大量煙霧和PM2.5，危害人體健康也影響行車視線。

尤其，今年上半年乾旱嚴重，全台各地面臨缺水危機，南投縣發生多起山林和垃圾掩埋場火警，讓消防隊員四處救火疲於奔命，浪費珍貴水源，對環境生態造成嚴重破壞。

環保局從4月起針對水稻種植區域較廣之村里，辦理小型座談會，鼓勵農民對於稻草採就地切割、翻耕掩埋 、種植綠肥及作物栽培覆蓋等方式處理，並可向農會、環保局申請腐化菌使用。