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日月潭邵族獨木舟存放費思量 族人爭取回復歷史風華
一艘邵族獨木舟沉在日月潭底近20年，枯水期被人發現浮出水面，原本由伊達邵壯丁勇士們拉出水面後，置放在漁民碼頭岸邊，以原木打造，仿照古代公船大小的大形獨木舟，是邵族文化特色之一，如今水位上升，加上經常潭面下雨，造成船內積水，讓族人擔心未來如何保存這個古物。
文史工作者指出，日月潭是高山湖泊，邵族濱水而居，於是魯札（Ruza）獨木舟成為邵族往昔的交通、漁撈的最主要工具，後來日月潭儲水發電成為風景區後，獨木舟更是邵族文化特色的遊覽船，有大小之分，漁撈之用的較小，而作為交通工具的則較大，日後被柴油、電動觀光船取代後，便消失在日月潭面上。
昔日邵族人造舟更是一大盛事，魯札（Ruza）獨木舟，是由一整根大木頭雕鑿而成，選用的木材以樟木為最優，亦有使用sarimaw樹為材料，獨木舟成長方形，船頭尖，船尾較方，兩端鑿洞，可繫纜繩，便於獨木舟繫在岸邊，因為木頭很粗，雕鑿很費工夫，造舟前要由女祭師作祭，祈求祖靈庇祐，讓造舟順利平安。
邵族部落表示，族人希望藉獨木舟傳承邵族歷史文化，目前由族人綁上浮筒暫放在漁民碼頭旁，防疫期間也無法動用人力搬運上岸，也擔心採用機器吊運會破壞船體，只要雨停後，就會人工清除積水。
日管處副處長廖錫標指出，獨木舟牽涉文化保存，還有觀光導覽的部份，日管處一切尊重邵族部落的共識，全力配合最適當的處理，或許其中還會涉及文資或原民法規，也可能未來直接由原民會協助，如果族人考慮要將古物放在逐鹿市集，也樂觀其成。
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