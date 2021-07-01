防炒房 實價登錄2.0今上路！ 台中地政局設專區解惑
防止預售屋投機炒作，實價登錄2.0新制今上線，台中市地政局設置「實價登錄2.0新制專區」，並放置12場實價登錄2.0預售屋備查機制及預售屋申報系統線上課程影片，協助民眾與業者熟悉新制內容及系統操作。
地政局長吳存金說，實價登錄2.0讓不動產交易資訊更為透明正確，防止預售屋投機炒作，此次新制修正包括「地號門牌完整揭露」、「預售屋全面納管、即時申報」、「增訂查核權及加重屢不改正罰責」、「紅單交易納管」、「預售屋買賣定型化契約管理」等規定。
吳存金指出，地政局網站設置實價登錄2.0新制專區，提供內容、相關法令及書表、常見Q&A等資訊；此外， 12場「實價登錄2.0-預售屋備查機制及預售屋申報系統」線上教育訓練課程影片也可透過地政局及各地所臉書觀看。若有新制相關問題，可打04-22289111分機63706諮詢。
大里地政事務所主任陳紋速說，表示，實價登錄新制今天上路，大里地政事務所針對新制施行提供電話及專人諮詢服務，並即時提供新制相關訊息；另針對預售屋實價登錄，地所現場也指派專人輔導不動產業者進行申報。
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