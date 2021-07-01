台中莫德納接種遍地開花！35醫院276診所預約看這裡

台中市今天本土零確診，台中市長盧秀燕今天下午三時在防疫記者會宣布連6日「嘉玲」，並宣布中央撥配6.23萬劑莫德納疫苗今早到貨，除配發台中市67處快打站、18間專責醫院、17間地區醫院、25間婦產科特約院所，更將首次開放276間疫苗特約診所「白袍大軍」加入施打行列，「遍地開花」建立防疫網。

盧秀燕說明，這批莫德納疫苗今起至5日開放孕婦到2家專責醫院、5家婦產科診所接種，明起到5日，開放孕婦、75歲以上、1-6類到18家專責醫院、25家地區醫院接種；7月3日、4日67站快打站，提供台中市75歲以上長者依原有注射單前往指定快打站接種；276家合約診所7月3日到5日加入陣容。施打院所名單可至衛生局官方網站查詢。網址為https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist

盧秀燕指出，中央撥配新一批的莫德納疫苗今早到貨，市府希望透過多元系統、遍地開花的施打地點，提供市民更便利的服務。 統計台中市到昨天為止，加上昨天AZ疫苗新增施打8584人，台中已有23.7萬人接種疫苗，接種率為10%，市府將繼續爭取疫苗、繼續為市民注射。

盧秀燕說，台中首次納入276間特約診所，特別感謝「白袍大軍」加入「疫苗防護隊行列」。很多醫師投入快打站服務，累積經驗後，回到診所再開設施打據點，目前全市共有276處疫苗特約診所加入。

她指出，台中婦產科院所共計174家，不過要符合中央新冠肺炎疫苗合約院所相關規定，如人員完成相關課程、備有急救設備或藥物、院所內須設置留觀區域，及冷運冷藏設備須符合相關規定，以維持疫苗有效性等，經盤點後台中開放孕婦接種疫苗有17間專責醫院、3間地區醫院及5間婦產科診所共25家，讓孕婦安心施打。

衛生局長曾梓展說明，今天到貨的莫德納疫苗，80%提供給快打站，其他配撥給醫療院所，專責醫院每天約12瓶、地區醫院6瓶、診所約2瓶、另孕婦專案的二家專責醫院及6家診所無上限，只要有孕婦預約，後續疫苗足夠，今天沒預約到，陸續打到完；孕婦也可向產檢醫師詢問，與醫師確定好可接種後，即可就近到合約院所接種。