影／台中孕婦今開打莫德納疫苗 醫院診所電話打到爆

中央撥配台中6萬2300劑莫德納疫苗，今天優先開放孕婦接種，台中市豐原區呂維國婦產科診所昨日預約電話接到手軟，已有200多名孕婦預約，因預約人數太多，擔憂配發疫苗數量不夠，已先暫停預約，今日下午依序開始施打。

呂維國婦產科診所院長呂維國表示，昨天診所預約電話全部滿線，已有200多名孕婦預約，今天開3瓶疫苗施打，約可施打30、40人，另有備選數人打殘劑，將依預約人數往下打。

呂維國說，建議孕婦可以施打疫苗，由於懷孕初期，可能會有流產、胎兒畸形的可能性，因此建議12周以上胎兒較穩定再施打，孕婦若要在12周以內施打也可以，但必須與婦產科醫師諮詢清楚。另外，孕婦如有高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病史，更需向產科醫師諮詢後再施打。

懷孕6個月黃姓孕婦說，雖然還是會擔心打疫苗有副作用，但仍決定施打，希望提升母子保護力，讓寶寶也有抗體。

Delta變異株侵台，國內出現疫苗搶打潮，台中各婦產科診所昨日湧進不少預約電話，工作人員電話接到手軟，但目前台中市只有7家婦產科診所及醫院開放孕婦預約施打，其他診所根本還沒收到疫苗，也不清楚劑量， 因此尚未開放預約。有孕婦反映，想預約打疫苗，但打電話詢問產檢診所，卻說疫苗還沒下來，要下周再詢問看看，不知道何時才打得到。