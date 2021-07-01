寶熊娛樂碼頭「海洋童樂繪」畫起來 波麗士送你這「杯」

寶熊娛樂碼頭舉辦「海洋童樂繪」，邀請國小以下學童參加「無塑海洋」繪畫比賽，透過畫筆與顏料讓孩童揮灑徜徉海洋的生物；台中市大雅警分局支持在地企業繪畫比賽，提供12只客製化台中市警察局大雅分局馬克杯作為獎項，鼓勵學童趕快下載檔案，一起畫畫。

位於台中市潭子區的寶熊娛樂碼頭舉辦第三屆「海洋童樂繪」，即日起至7月16日止，歡迎國小以下學童從網路下載畫稿，網址： https://reurl.cc/eEGEdj ，截止後FB更舉辦人氣賽，歡迎民眾踴躍參加。

台中市警察局大雅分局認同在地企業活動，主動加碼12只客製化大雅警分局馬克杯作為獎品，並在台中市政府警察局大雅分局、寶熊漁樂碼頭的臉書粉絲專頁分享青春專案訊息。

大雅分局表示，今年的青春專案分為四大主軸：防制少年接觸新興毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團及網路賭博、避免兒少遭色情行業利用，藉由網路互動與比賽過程進行犯罪預防宣導。