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莫德納來了！盧秀燕：台中周末開67個快打站服務長輩

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
盧秀燕強調，這次莫德納疫苗，還沒施打的長輩，周六日一共開設67個，這次不會加發發注射通知單，因為這些長輩都接到過，只是沒有出來打疫苗，只要拿原有通知單注射即可。圖／取自網路
盧秀燕強調，這次莫德納疫苗，還沒施打的長輩，周六日一共開設67個，這次不會加發發注射通知單，因為這些長輩都接到過，只是沒有出來打疫苗，只要拿原有通知單注射即可。圖／取自網路

台中市疫情今天連續6天染疫人數「+0」，市長盧秀燕說，這是市民努力的成果，不能掉以輕心，要繼續一起努力。最後一批AZ疫苗注射了8584人，累計至今台中市民已有23.7萬人接種疫苗，占預計施打人口數十分之一，會繼續爭取，繼續注射。

盧秀燕表示，這次配發莫德納疫苗6萬2300劑已經到貨，繼續配發給醫療院所、快打站，這6萬2300劑的施打對象是孕婦、長照人員、一到六類人員、75歲以上長輩。

盧秀燕強調，長照人員、75歲還沒施打的長輩，這個周六、周日會開快打站，一共開設67個據點，但和前一次有差異，這次不會加發注射通知單，因為這些長輩都接到過，只是沒有出來打疫苗，只要拿原有通知單注射即可。

盧秀燕提醒，「打過疫苗的長輩，不要再來打疫苗，這不是打第二劑」，家中的晚輩要幫長輩留意，如果長輩不去快打站，要到18家特約醫院、17家地區醫院或276家特約診所施打，要先預約，「到快打站不用預約，到醫院一定要預約」，不能只拿通知單到醫療院所，就說我要打新冠疫苗

台中市民政局長吳世瑋說，7月3日、7月4日加開的快打站是服務75歲以上還沒打疫苗的長輩，因為不會再發通知單，會做分流，以南區為例，以「里」來區分，民眾上網站清清楚楚，如果還是不清楚，最快方法就是打電話詢問公所，補打時間、地點。

台中市長盧秀燕表示，這次配發莫德納疫苗62300劑已經到貨，繼續配發給醫療院所、快打站，這62300劑的施打對象是孕婦、長照人員、一到六類人員、75歲以上長輩。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕表示，這次配發莫德納疫苗62300劑已經到貨，繼續配發給醫療院所、快打站，這62300劑的施打對象是孕婦、長照人員、一到六類人員、75歲以上長輩。圖／台中市新聞局提供
台中市民政局長吳世瑋說，7月3日、7月4日加開的快打站是服務75歲以上還沒打疫苗的長輩，因為部會再發通知單，會做分流，以南區為例，以「里」來區分。圖／台中市新聞局提供
台中市民政局長吳世瑋說，7月3日、7月4日加開的快打站是服務75歲以上還沒打疫苗的長輩，因為部會再發通知單，會做分流，以南區為例，以「里」來區分。圖／台中市新聞局提供

新冠疫苗 盧秀燕 莫德納疫苗

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