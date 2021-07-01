快訊

竹科女感染源不明 6月足跡遍布新北、宜蘭與新竹市

台積電、鴻海購買疫苗8、9月抵台？陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解血荒！中捷明天號召員工、市民挽袖捐血

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
目前台中市血庫急缺各種血型，中捷公司與台中捐血中心今天合辦捐血活動，中捷公司主管及員工將率先響應，民眾今天16時前可往捷運北屯總站2號出口捐血。圖／中捷公司提供
目前台中市血庫急缺各種血型，中捷公司與台中捐血中心今天合辦捐血活動，中捷公司主管及員工將率先響應，民眾今天16時前可往捷運北屯總站2號出口捐血。圖／中捷公司提供

全國疫情三級警戒影響民眾捐血意願，台中市血庫存量告急。台中捷運公司今天表示，善盡企業社會責任，7月2日在北屯總站舉辦捐血活動，員工挽袖捐血，也呼籲民眾共同響應，凡於活動現場捐血者，中捷公司將贈送公司LOGO杯袋、捷運一次票及黑麥汁。

目前台中市血庫急缺各種血型，需要健康許可的民眾捐血救人，在此關鍵時刻，中捷公司與台中捐血中心合辦捐血活動，中捷公司主管及員工將率先響應，民眾明天16時前可往捷運北屯總站2號出口捐血。

現場完成捐血者，可獲得台中捐血中心準備的茶點，以及中捷公司提供的LOGO杯袋、捷運一次票及黑麥汁。

中捷公司強調，捐血活動將落實防疫措施，包括實施簡訊實聯制、量測體溫及提供酒精消毒；現場設置報到區、休息區及等待區，各保持1公尺社交距離，並實施人流管控等。

中捷公司提醒民眾，請攜帶具身分證字號及照片的證件到場，全程佩戴口罩，近期若施打AZ、嬌生疫苗後有疑似感冒、發燒等不適症狀，請自不適症狀消失後暫緩捐血14天。

捐血中心 台中捷運 嬌生疫苗

延伸閱讀

雲林血荒嚴重庫存只剩4天 縣長張麗善今挽袖捐血

雲林血庫拉警報！疫情前後差了1萬袋... 庫存不足4天

救血慌今年已辦13場捐血 台南歸仁團委會要辦到不缺血

血液庫存量平均剩5.2天 黃偉哲呼籲踴躍捐血

相關新聞

影／日月潭未解封遊客少了 20多隻獼猴家族集體出遊

少了遊客的日月潭，潭邊步道近來被民眾發現有台灣獼猴全家逛街的景象，一支20多隻獼猴組成的家族，不僅不怕遊客的拍照，更老神...

台中郵務士工作量多2、3倍 手腳發麻眼前一片黑昏倒

新冠肺炎嚴重，郵務士工作量倍增，台中市周姓郵務士以往每天送百件快捷、包裹，現今倍增2、3倍，其中包裹多是芒果、荔枝等水果...

新冠疫情不確定性 田中馬宣布今年改為線上跑

台灣米倉田中馬拉松（簡稱田中馬），號稱全台最歡樂的馬拉松，今年將遇入第十年，偏逢新冠疫情的不確定性，今天主辦單位宣布取消...

疫情嚴峻 林明溱：日月潭泳渡、南投茶博不排除停辦

新冠肺炎疫情第三級警戒，南投縣重要活動都受到影響，9月日月潭萬人泳渡和10月南投世界茶業博覽會縣府仍照進度規畫。南投縣長...

後疫情時代芒果難賣 兩成金蜜芒果農民找農會收購

彰化縣金蜜芒果進入季產，主要產地埔心鄉今年受到5月31日豪大雨影響，災損達到一成，幸好整體甜度維持「入口甜蜜蜜」的水準，...

台中殘劑網路預約取消 里長怨：里民竟要找我登記

台中市殘劑預約因狀況連連，狀況，市府內部檢討後昨晚緊急喊卡，但這麼一來，有里長上午抱怨，許多人不了解情況找他們詢問，電話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。