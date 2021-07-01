解血荒！中捷明天號召員工、市民挽袖捐血

全國疫情三級警戒影響民眾捐血意願，台中市血庫存量告急。台中捷運公司今天表示，善盡企業社會責任，7月2日在北屯總站舉辦捐血活動，員工挽袖捐血，也呼籲民眾共同響應，凡於活動現場捐血者，中捷公司將贈送公司LOGO杯袋、捷運一次票及黑麥汁。

目前台中市血庫急缺各種血型，需要健康許可的民眾捐血救人，在此關鍵時刻，中捷公司與台中捐血中心合辦捐血活動，中捷公司主管及員工將率先響應，民眾明天16時前可往捷運北屯總站2號出口捐血。

現場完成捐血者，可獲得台中捐血中心準備的茶點，以及中捷公司提供的LOGO杯袋、捷運一次票及黑麥汁。

中捷公司強調，捐血活動將落實防疫措施，包括實施簡訊實聯制、量測體溫及提供酒精消毒；現場設置報到區、休息區及等待區，各保持1公尺社交距離，並實施人流管控等。

中捷公司提醒民眾，請攜帶具身分證字號及照片的證件到場，全程佩戴口罩，近期若施打AZ、嬌生疫苗後有疑似感冒、發燒等不適症狀，請自不適症狀消失後暫緩捐血14天。